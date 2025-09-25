راهکار اصلی بهبود بورس چیست؟

یک استاد دانشگاه گفت: گشایش‌های سیاسی می‌تواند ناترازی‌ها را کاهش دهد، حتی در حوزه انرژی. همچنین ورود فناوری و دانش روز، عملکرد شرکت‌ها را بهبود می‌دهد و رشد فراتر از ۲۰ درصد را ممکن می‌کند، اما تاثیر سیاست کاملا از بین نمی‌رود

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ علی بهشتی‌روی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس گفت: ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند و در این وضعیت با دو سناریوی اصلی روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: سناریوی نخست این است که وضعیت موجود با تمام ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک ادامه پیدا کند و مکانیسم ماشه فعال شود، همچنین روابط بین‌الملل تغییری نکند و ارتباط ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان تیره بماند که در چنین شرایطی امکان ندارد، این ریسک‌ها از سر بازار برداشته شود.

گشایش سیاسی؛ راهکار اصلی بهبود بورس

بهشتی‌روی تأکید کرد: سناریوی دوم این است که فضای سیاسی به سمت گشایش برود و روابط بین‌المللی ایران بهبود پیدا کند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر سناریوی دوم محقق شود؛ یعنی فضای سیاسی به سمت گشایش و دوستی برود و روابط بین‌المللی بهبود یابد، باز هم اثر سیاست از بازار حذف نمی‌شود: به عبارتی گشایش‌های سیاسی می‌تواند ناترازی‌ها را کاهش دهد، حتی در حوزه انرژی. همچنین ورود فناوری و دانش روز، عملکرد شرکت‌ها را بهبود می‌دهد و رشد فراتر از ۲۰ درصد را ممکن می‌کند، اما تاثیر سیاست کاملا از بین نمی‌رود