آمریکا: هرگز به اوکراین نیرو اعزام نخواهیم کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه در اظهارنظری درباره حوادث اخیر در حریم هوایی ناتو گفت که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی نیروهای خود را در درگیری‌های اوکراین به کار نخواهد گرفت.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما به اروپایی‌ها تسلیحات خواهیم فروخت و آن‌ها می‌توانند آن سلاح‌ها را به اوکراین منتقل کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر در واکنش به ادعای استونی مبنی بر ورود ۳ جنگنده روسیه به حریم هوایی این کشور، چنین حوادثی را دردسرساز خواند.

وزارت خارجه استونی در اعتراض به ورود ادعائی این جنگنده‌ها که به ادعای این کشور حضور آنها ۱۲ دقیقه در حریم هوایی اش به طول انجامید، یک دیپلمات روس را احضار کرد.

این حادثه اندکی بیش از یک هفته پس از آن رخ داد که جنگنده‌های ناتو از سرنگون کردن پهپادهای منتسب به روسیه بر فراز لهستان خبر دادند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ اوکراین را تشدید کرد.

این در حالی است که روسیه تا کنون بارها اینگونه ادعاها را رد کرده و خواستار حل سوء تفاهمات محور غرب بر اساس گفتگو شده است.