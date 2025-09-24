En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا: هرگز به اوکراین نیرو اعزام نخواهیم کرد

وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنانی تأکید کرد: قصد استفاده از نیروهای خود در درگیری های اوکراین را نداریم.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۹۸
| |
241 بازدید
آمریکا: هرگز به اوکراین نیرو اعزام نخواهیم کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه در اظهارنظری درباره حوادث اخیر در حریم هوایی ناتو گفت که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی نیروهای خود را در درگیری‌های اوکراین به کار نخواهد گرفت.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما به اروپایی‌ها تسلیحات خواهیم فروخت و آن‌ها می‌توانند آن سلاح‌ها را به اوکراین منتقل کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر در واکنش به ادعای استونی مبنی بر ورود ۳ جنگنده روسیه به حریم هوایی این کشور، چنین حوادثی را دردسرساز خواند.

وزارت خارجه استونی در اعتراض به ورود ادعائی این جنگنده‌ها که به ادعای این کشور حضور آنها ۱۲ دقیقه در حریم هوایی اش به طول انجامید، یک دیپلمات روس را احضار کرد.

این حادثه اندکی بیش از یک هفته پس از آن رخ داد که جنگنده‌های ناتو از سرنگون کردن پهپادهای منتسب به روسیه بر فراز لهستان خبر دادند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ اوکراین را تشدید کرد.

این در حالی است که روسیه تا کنون بارها اینگونه ادعاها را رد کرده و خواستار حل سوء تفاهمات محور غرب بر اساس گفتگو شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا روسیه اوکراین جنگ اوکراین ناتو خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پهپادهای روس را سرنگون کردیم/درخواست ورشو از ناتو
احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین
ترامپ: اعضای ناتو هواپیماهای روسیه را بزنند!
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ اوکراین
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7e
tabnak.ir/005a7e