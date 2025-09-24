علی خضریان، با انتقاد از عملکرد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که وزارتخانه به جای تمرکز بر رفاه، اشتغال و معیشت مردم، به عرصه سیاسیکاری و مدیریت حلقههایی چون «داود، کمال و محمدامین» تبدیل شده است. او انتصابهای مسئلهدار، تلاش برای تطمیع نمایندگان، نفوذ افراد سیاسی در هلدینگها و صندوقهای بازنشستگی و جلسات پشت پرده را از مهمترین عوامل ناکارآمدی وزارت کار دانست و تأکید کرد مجلس در مسیر استیضاح وزیر مصمم است.
به گزارش «تابناک»، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه ارجاع شده است. به گفته نمایندگان امضاکننده، این اقدام در پی مجموعهای از ناکارآمدیها و ضعفهای مدیریتی در این وزارتخانه صورت گرفته است؛ نهادی که به دلیل گستردگی مأموریتها و حجم بالای نهادهای زیرمجموعه، از حساسترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب میشود.
نخستین محور اصلی انتقادها به عملکرد وزیر، بیثباتی مدیریتی و عزل و نصبهای غیرکارشناسی است. شماری از نمایندگان تأکید کردهاند که تغییرات پیدرپی در سطح مدیران کل و مسئولان سازمانهای وابسته، موجب اختلال در روند اجرایی و ضعف در پیشبرد برنامههای توسعهای شده است. حتی برخی نمایندگان ادعا کردهاند افرادی منصوب شدهاند که یا در گذشته صلاحیتشان رد شده، یا تجربه کافی برای مدیریت مجموعههای بزرگ را ندارند.
محور دیگر استیضاح، عدم تحقق وعدههای اشتغال و بیتوجهی به تکالیف قانونی در حوزه بازار کار است. به باور نمایندگان، وزارت کار نهتنها نتوانسته سهم خود را در تحقق اهداف اشتغالآفرینی برنامه هفتم توسعه ایفا کند، بلکه گزارشی روشن از اقدامات انجامشده در این زمینه نیز به مجلس ارائه نداده است. این در حالی است که بیکاری و بحرانهای معیشتی همچنان جزو مهمترین دغدغههای مردم محسوب میشود.
همچنین، موضوع واگذاریهای پرابهام در شرکتها و هلدینگهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان یکی دیگر از دلایل استیضاح مطرح شده است. نمایندگان از وزیر خواستهاند شفاف کند که این شرکتها با چه سازوکاری و به چه اشخاصی واگذار شدهاند. افزون بر این، برخی نمایندگان وزیر را متهم کردهاند که برخلاف وعدههای اولیه، وزارتخانه را به حاشیههای سیاسی کشانده و به جای تمرکز بر مأموریتهای اصلی، وارد بازیهای سیاسی شده است.
مجموع این عوامل از دید نمایندگان نشاندهندهی نوعی ناکارآمدی مدیریتی و فاصله گرفتن از وعدهها و تکالیف قانونی است؛ موضوعی که نهایتاً ۵۸ نفر از نمایندگان را بر آن داشت تا با امضای طرح استیضاح، خواستار پاسخگویی وزیر در صحن علنی مجلس شوند.
در همین زمینه؛ «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» پیرامون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در اداره کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصههای قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است که در فرمایشات متعدد امام امت و مقام معظم رهبری به دفعات آمده است. مردمی که به فرموده امام امت ولی نعمتان ما بوده و هستند و در راستای افزایش این قدرت معنوی، عملکرد دولتها در حوزه رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ تعاون دارای اهمیت هستند.
وزیری که مسئول ایجاد رفاه است با سیاست زدگی اخلال رفاه اجتماعی را رفم زده است
وی افزود: متأسفانه در برخی دولتهای گذشته و دولت فعلی ملاحظه میشود به علت سیاسی کاری برخی وزرا بالاخص وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاستگذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاستزدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقهها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.
افرادی در وزارت کار منصوب شده اند که کوچکترین پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ندارند
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مهم در کنار انتصابات مسئلهدار برخی افراد با واسطه حلقه مذکور که کوچکترین پایبندی به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند قدم در مسیر انحرافی گذاشته که نتیجه آن اوضاع فعلی معیشت، اشتغال و تورم کشور و فشار بر گرده قشر مستضعف را پدید آورده است.
نمایندگان مصمم بر استیضاح وزیر سیاسی کار
عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم تذکرات متعدد به آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اطرافیان وی با سیاسی کاری فقط به دنبال عدم استیضاح بوده و از اصلاح سر منشأ استیضاح که همان سیاسی کاری برخی حلقههای منتسب به وی است امتناع میورزند و قطعاً تا زمانی که این مسیر اشتباه و حلقههای مذکور از منافع بیتالمال خلع ید نشوند، اتفاقی در مسیر استیضاح نخواهد افتاد و نمایندگان ملت مصمم بر تصمیم خود برای استیضاح وزیری خواهند بود که سیاسی کاری را بر اصول حرفهای کار و تولید رفاه ترجیح داده است.
ماجرای رفت و آمد مدیر عامل یکی از هلدینگ های لبنی به دفتر وزیر چیست؟
خضریان با اشاره به اینکه متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگهای لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور میشود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند. مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلیاش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمیداند.
انتصاب مشاوران متعدد با مدیریت حلقه کمال با کدام منطقه صورت گرفته است؟
نماینده مردم تهران در مجلس با خطاب قرار دادن وزیر کار گفت: جناب آقای میدری! علت حضور متعدد جنابعالی و برخی افراد منتسب به جنابعالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع رفاهی شیان و برگزاری جلسات چیست؟ تصمیمگیری در جلسات پشت پرده این افراد زبانزد عام در وزارت جنابعالی است. انتصاب مشاوران متعدد در دبیرخانه هیأت امنا با مدیریت حلقه کمال با کدام منطق مدیریتی صورت گرفته است؟! اینها منطق ایجاد اشتغال است؟!
نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار چیست؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارتخانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چه میباشد؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده اید و یکی از سیاسیترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و محمد امین را در آن سازمان منصوب کردهاید و اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر میپروراند.
سهمیه اشتغال همچنان با کندی پیش می رود
خضریان تصریح کرد: باید به آقای میدری گفت بعد از گذشت یک سال از حضورش در وزارت کار هیچ برنامه عملیاتی در حوزه معاونت اشتغال وزارتخانه رؤیت نمیشود. به عنوان مثال سامانه رصد به علت توجیه نبودن تیم جنابعالی در پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف نشده و سهمیه اشتغال پس از گذشت چند ماه از شروع سال جدید با کندی حرکت میکند. معاونت منصوب شما برنامه مدون عملیاتی پس از خروج اتباع بیگانه را ندارد و این موضوع در حوزه تولید و کارگری کشور دچار اخلال کرده است.
انتصاب خبرنگار رادیکال به سرپرستی یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار
وی عنوان کرد: انتصاب برخی خبرنگاران رادیکال از قبیل «الف.س» با عنوان مشاور وزیر و سپس سرپرست یکی از شرکتهای زیرمجموعه با کدام منطق انجام شده است؟!
برگزاری جلسات وزیر کار در باغ نیکجو با چهره های رادیکال سیایسی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح این پرسش از وزیر کار که چرا داود میدری به عنوان پسر وزیر، در غالب جلسات همراه آقای وزیر حضور دارد؟ علت حضور داود در مجتمع شیان کشتیرانی چیست؟ علت جلسات پشت پرده حلقه کمال و داود با مدیرعامل شستا چیست؟ گفت: آقای نیکجو با سابقه حضور در آمریکا در آن وزارتخانه چه میکند که در تمام جلسات حساس در کنار آقای وزیر حضور دارد؟
خضریان طرح پرسش کرد که آیا صحت دارد که این فرد نویسنده متن سخنرانی آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری بوده است؟ آیا صحت دارد که آقای وزیر در باغ منتسب به آقای نیکجو در استان البرز در آخر هفته، جلسات با چهرههای رادیکال سیاسی دارد؟ خوب است ایشان شفاف بگویند که پنج روز ابتدای جنگ کجا بودند؟
وی عنوان کرد: شرکت صبا انرژی در اختیار نفر منتسب به حلقه کمال، داود و محمدامین قرار گرفته و ارزشهای دینی و انقلابی در آن مجموعه به لطف مدیرعامل مجموعه، به یک عامل منفی و نامطلوب بدل گشته است. در آتیه صبا چه خبر است و مدیرعامل آن مجموعه آیا در گذشته و بررسیهای صورت گرفته قبلی، نکتهای از سوی مراجع نظارتی نداشته است؟
انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می کند
خضریان گفت: انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد میکند و بازنشستگان گلایهمندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟
وی افزود: جناب آقای وزیر، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها در کدام مسیر هزینه میشود؟ مسیر تعامل با برخی رسانههای منتسب به جریان سیاسی خاص از سوی سازمان فنی و حرفهای به جای سرمایه گذاری در آموزش و هزاران دلیل و مصداق دیگر از تخلفات متعدد در حال وقوع در شرکتهای تابعه شستا و صندوق بازنشستگی از قبیل حضور بازنشستگان در شرکتها و هزینه کرد بیت المال است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: جناب آقای وزیر، قطعاً با تغییر تنها یک فرد در رأس صندوق بازنشستگی اتفاقی در مسیر استیضاح جنابعالی رخ نخواهد داد و تا زمان اصلاح امور و عزل حلقههای سیاسی که در اطراف خود ساختهاید، نمایندگان ملت را در مسیر پیگیری استیضاحتان مصممتر میکند.
وی یادآور شد: دولت برای پویایی و چابکی خود بر اساس وظایف ذاتی همواره دست به تغییر مدیران اجرایی میزند، در همین راستا، اقدام مجلس برای استیضاح وزیری که به جای پیگیری امور تعاون، رفاه و کار مردم به دنبال سیاسی کاری است، قطعاً کمک به دولت برای پویایی و چابکی بیشتر خواهد بود.
خضریان در پایان خاطر نشان کرد: وقت و انرژیای که آقایان در دربست کردن استخرهای ذیل وزارت کار برای شنای خودشان میگذارند، اگر برای کار و خدمت میگذاشتند، اوضاع این نبود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارتخانه درست نخواهد شد. تمام موضوعات به این حلقه و وزیر اسبق همه کاره بر میگردد. به نظرم آقای میدری هنوز متوجه ضربهای که از این حلقه خورده، نشده است.
به گزارش تابناک، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از تصدی این سمت، سابقه فعالیت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و نمایندگی مجلس را داشته است. او با شعار ایجاد رفاه اجتماعی، گسترش عدالت و تمرکز بر اشتغال جوانان وارد وزارتخانه شد، اما اکنون نمایندگان، از جمله علی خضریان، معتقدند عملکرد وی با وعدههای اولیه فاصله گرفته و وزارتخانه تحت تأثیر حلقههای سیاسی و انتصابات مسئلهدار قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده مجلس، با امضای ۵۸ نماینده، طرح استیضاح او را دنبال کند و در صحن علنی به بررسی آن بپردازد.
