اهدای لوح و تندیس به شرکت شمس عمران

در دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکت‌های ایران، شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران به ‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های زیرساختی کشور، با عملکردی برجسته در حوزه نوآوری، رعایت استانداردهای فنی ، کیفیت ارائه خدمات و اثرگذاری ملی ؛ موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس اجلاس شد.

این اجلاس هر ساله با هدف شناسایی و معرفی سازمان‌های برتر کشور بر اساس شاخص‌های نوآوری، کیفیت خدمات و میزان اثرگذاری برگزار می شود و شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران با بیش از ۳۵ سال سابقه اجرای پروژه‌های ملی و دارا بودن رتبه یک در تمامی رشته‌های پیمانکاری، توانست جایگاهی ویژه در میان برگزیدگان کسب کند.

دکتر محمد حسن فلاحی ، مدیرعامل شرکت شمس عمران در سخنرانی خود با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «تکیه به توان داخلی و متوقف نکردن مسئله داخلی به یک موضوع خارجی» گفت:

«کیفیت برای ما یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه تعهدی ابدی به مردم است و در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب هم توانسته ایم با استفاده از ظرفیت جوانان مستعد و بهره‌گیری از فناوری‌های روز مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، ماشین‌آلات هوشمند حفاری (TBM) و سیستم‌های نوین مدیریت پروژه، زمان تحویل پروژه‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش و بهره‌وری را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم. این یعنی مردم عزیزمان زودتر از ثمرات پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند و سرمایه ملی سریع‌تر به جریان می‌افتد.

وی افزود:

«تجربه سال‌ها اجرای پروژه‌های کلان ، ما را به این باور رسانده که ظرفیت مهندسی کشور باید فراتر از مرزها برود. امروز ما توان ارائه صدورخدمات فنی - مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه را داریم و این همان ترجمان عَمَلی «انتخاب ملی» است؛ یعنی تبدیل توان داخلی به برند جهانی .

محمد حسن فلاحی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی گفت:

«ما سالانه بیش از ۵۰ دوره ارتقای آموزشی برگزار می‌کنیم و افزود : همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده‌مان وابسته به امید و ایمان است. ما یقین داریم موفقیت در ساختن ایران فردا، حاصل هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان است. آینده‌ای روشن در انتظار ماست؛ آینده‌ای که در آن عزت و اعتماد به ‌نفس ملی شکوفا می‌شود.

این موفقیت برگ زرین دیگری از کارنامه افتخارآفرین شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران است که با اتکا به استانداردهای جهانی، نوآوری مستمر و باور به توان ایرانی، مسیر توسعه پایدار را در ساخت زیرساخت‌های کشور هموار می‌کند.