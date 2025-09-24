قالیباف: حماس به‌ تنهایی تصمیم ۷ اکتبر را گرفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملیات ۷ اکتبر فلسطینی‌ها گفت که این اقدام از نظر استراتژیک اشتباه نبود و تصمیم آن به‌طور کامل توسط حماس اتخاذ شده است، بدون آنکه ایران یا حزب‌الله در جریان جزئیات آن باشند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه اینترنتی «ماجرای جنگ» با اشاره به عملیات 7 اکتبر نیروهای فلسطینی تأکید کرد: باید قبل از قضاوت درباره این عملیات، به پیشینه ماجرا نگاه کنیم. مردم فلسطین ملتی هستند که سرزمینشان اشغال شده و مقاومت آن‌ها یک حرکت آزادی‌بخش با فرهنگ اسلامی و قرآنی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف در برنامه «ماجرای جنگ» به بیان جزئیات جدیدی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین تحولات منطقه پرداخت.

رئیس مجلس درباره اینکه آیا عملیات ۷ اکتبر حماس درست بود؟ گفت: حماس بدون شک یک گروه آزادی بخش و بر اساس فرهنگ اسلامی و قرآنی محسوب می‌شود.

ما در جریان عملیات ۷ اکتبر نبودیم

وی افزود: بعضا گروه‌های مختلف در سطح منطقه و جهان وقتی بحث می کنند تصور دارند و در افکار عمومی نیز اینگونه بیان شده که آنها تنها یک گروه تروریستی هستند که از آرامش و وفاق بدشان می‌آید و به دنبال آشوب هستند که چنین چیزی نیست؛ آن‌ها گروه های آزادی بخشی هستند که قصد دارند سرزمین اشغال شده و وطن خود را از دست اشغالگران آزاد کنند.

قالیباف بیان کرد: حماس درباره موضوع ۷ اکتبر اشتباه نکرد و خودش تصمیم گرفت و ما در جریان نبودیم که مقام معظم رهبری نیز فرمودند. حتی شهید سیدحسن نصرالله و حزب‌الله هم در جریان نبود. آنها یک کار کاملا عملیاتی با طراحی بسیار بسته انجام دادند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی این است که می‌گوید من تسلط اطلاعاتی دارم یعنی معتقد است اگر هر جنبنده‌ای علیه آن‌ها اقدام کند، حرکت پیش‌دستانه‌ای انجام می‌دهد، اما حماس با عمیات ۷ اکتبر ثابت کرد می‌تواند چنین عملیاتی به این گستردگی را در کنار گوش رژیم صهیونیستی انجام دهد، بدون اینکه رژیم متوجه شود.

اندیشه‌ای که عملیات ۷ اکتبر بازی اسرائیل بوده، کاملا اشتباه است

قالیباف ادامه داد: امروز با گذشت حدود ۲ سال از ۷ اکتبر، اگر رژیم صهیونیستی به صورت ساختگی این کار را انجام داده بود نهایتا ۶ ماه یا ۳ ماه می جنگید و حماس را از بین می‌برد و کار را تمام می کرد و این همه آبروریزی هم برایش ایجاد نمی‌شد. چرا هنوز هم می‌گوید، می‌ خواهم گروگان‌ها را آزاد کنم اما نمی‌تواند لذا تفکری که این بازی اسرائیل بوده، اشتباه است.

در ادامه مجری از قالیباف پرسید که اگر شما رئیس‌جمهور می‌شدید می‌توانستید جلوی جنگ را بگیرید یا اینکه اجتناب ناپذیر بود؟

قالیباف در پاسخ گفت: این موضوع را نمی‌توان با قطعیت گفت چون شیوه‌ها و روش‌ها متفاوت اما اساسا بحث ما با دشمن، بحث بسیار عمیق و منطقی و با مبانی بسیار محکمی است؛ باید بدانیم جنگ ما یک جنگ وجودی است و دشمن به تمام معنا با جمهوری اسلامی و ایران عزیز، حرف دارد و هر دو را نمی‌خواهد. دشمن احساس می‌کند ایران و قدرت ایران و حفظ سرزمینی و یک کشور ۹۰ میلیون نفری با این موقعیت جغرافیایی و نقشه ژئوپلتیکی و آن هم با نظام جمهوری اسلامی و با این فرهنگ ایرانی، «انا الرجل» است و نشان داده در مقابل همه زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌ایستد پس این موضوع خیلی بستگی به این ندارد که چه کسی رئیس‌جمهور باشد البته ممکن است رئیس‌جمهور بتواند کارآمدی و نوع حکمرانی را مستحکم‌تر و قوی‌تر و کارآمدتر کند اما در اصل موضوع تغییر نمی‌کند.

ما در جنگ رژیم صهیونیستی و حزب الله دخالت نکردیم اما از تصمیمات آن‌ها حمایت کردیم

رئیس مجلس در واکنش به این صحبت که اگر حماس عملیات ۷ اکتبر را با ایران هماهنگ می‌کرد،‌ ایران می‌پذیرفت، گفت: مگر ما با حزب‌الله و حماس ارتباط نداریم؛‌ ارتباط ما با حزب‌الله قوی تر هم بود اما مگر در جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب الله، ما به عنوان جمهوری اسلامی در جنگیدن یا نجنگیدن آنها دخالت کردیم؟ شاید کسی باور نکند اما ما دخالتی نکردیم و خودشان تصمیم گرفتند. آن‌ها فرماندهی دارند و بر اساس شرایط سیاسی کشورشان تشخیص می دهند. اما ما از تصمیمات آن‌ها حمایت کردیم چنانچه از حماس حمایت کردیم و برای مبارزه از سرزمین آن‌ها و در راستای وظیفه اسلامی و انسانی از آن‌ها حمایت کردیم. این متفاوت است با اینکه هرچه ما بگوییم آنها به آن عمل کنند.

رئیس مجلس درباره اینکه چرا حزب‌الله آسیب دید و شکست خورد؟ گفت: حزب‌الله متحمل شکست نشد؛ همان طور که در سفر به لبنان بعد از حوادث پیجر و حوادث تلخ دیگر گفتم که امروز حزب‌الله را از هر زمان دیگر، زنده‌تر می‌بینم.

وی با بیان اینکه جنگ فراز و نشیب دارد، گفت: مگر اسرائیلی‌ها زمانی که حماس به آن‌ها حمله کرد، گفتند ما شکست خوردیم؟ مگر وقتی خود آمریکایی ها داعش را روی کار آوردند و در منطقه گسیل کردند و تا دروازه های بغداد آمدند و ما آنها را زده و برگرداندیم، تصور کردند در کار خود شکست خوردند و رفتند؟ صرفا طرح آن‌ها ناموفق بود مثل عملیات کربلای ۴ که ما ناموفق بودیم اما ۱۵ روز بعد عملیات کربلای ۵ را انجام دادیم و دو سوم ارتش صدام را منهدم کردیم، لذا نباید اینگونه قضاوت کرد.

حزب‌الله شکست نخورده است

رئیس مجلس یادآور شد: اگر حزب الله شکست خورده است، چرا هر روز نماینده آمریکا آنجاست و موضوعاتی مانند خلع سلاح آن‌ها را دنبال می کند. ما آسیب دیدیم و جاهایی بهتر می‌توانستیم عمل کنیم اما متفاوت با این است که بگوییم شکست خوردیم؛ هرگز، ما شکست نخوردیم و حتما سیستم زنده‌تر است.

وی ادامه داد: مگر غزه همیشه محاصره نبوده و زندان روباز دنیا با ۲ میلیون نفر که از همه اطرافش محاصره است، پس تسلیحاتش از کجاست و موشک‌ها را از کجا می‌زند؟ این احساس که می‌توانند دسترسی را قطع کنند، اشتباه است

رحم به اسرائیل، ظلم به بشریت است

قالیباف در پاسخ به سوالی که آیا راهی برای رساندن تسلیحات به حزب‌الله با توجه به سقوط سوریه است، گفت: راه بسته‌ای وجود ندارد البته ممکن است روش‌ها متفاوت و سخت‌تر باشد اما اینکه بگویم نمی‌توان کاری انجام داد، درست نیست.

وی افزود: اینکه گفتم حزب‌الله از هر زمانی زنده‌تر است، ابعاد مختلفی اعم از باورها، توان، مادی و معنوی و انسجام را شامل می‌شود البته این به معنای عدم وجود چالش نیست.

رئیس مجلس در واکنش به این‌که اظهارات شما بوی «شعار» می‌دهد، گفت: ۵ لشگر آمدند اما در غزه متوقف شدند؛ جبهه شمال را فعال کردند و با همه هواپیماها، پهپادها و توپخانه و همه نیروهای پیاده به لبنان حمله کردند آن هم زمانی که سیدحسن نصرالله به شهادت رسیده بود اما آیا توانستند یک قدم جلو بیایند؟ مگر این اتفاقات در زمان حیات سیدحسن نصرالله بوده و حزب‌الله از زرورق بیرون آمده بود که تازه جنگ را شروع کرده باشد. رژیم صهیونیستی آمد تا حزب‌الله را در جنوب متوقف کند.

وی ادامه داد: البته حزب‌الله به تشخیص خودش عمل کرد؛ اگر جای حزب‌الله بودم با عمق ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلومتری با اسرائیل می‌جنگدیم اما تشخیص آن‌ها این بود که به عمق ۵ کیلومتر بجنگندند. اعتقادم این است که رحم به اسرائیل، ظلم به بشریت است و باید با آنها سخت جنگید. اسرائیل بعد از پیجرها و شهادت بچه‌های حزب‌الله و سیدحسن نصرالله بیش از ۲ ماه جنگید اما نتوانست جایی را بگیرد پس حزب‌الله زنده است. امروز وضع حزب‌الله بهتر از روزی است که رژیم صهیونیستی در گذشته با آن‌ها می‌جنگید.

ادامه دارد ...