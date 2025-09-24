En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امید و ناامیدی ها از سفر پزشکیان به نیویورک

با نزدیک‌شدن به بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه، سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به نیویورک برای شرکت در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۷۳
| |
582 بازدید
امید و ناامیدی ها از سفر پزشکیان به نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه شرق؛ در این برهه کوتاه چند روزه، فضای تحلیلی کشور به دو بخش تقسیم شده است؛ طیفی از ناظران امیدوارند که حضور فعال رئیس‌جمهور در صحن و حاشیه مجمع عمومی و همچنین دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با سران کشورها، بتواند صدای حقانیت و مطالبات ایران را به گوش جهان برساند و فرصت‌هایی برای کاهش فشارها و پیشبرد مذاکرات فراهم کند. این گروه معتقدند حتی در چارچوب محدودیت‌های زمانی و دیپلماتیک، تلاش هوشمندانه تهران می‌تواند مسیر تعاملات منطقه‌ای و هسته‌ای را بهبود ببخشد.

در مقابل، گروه دیگری با تردید به این سفر می‌نگرند و بر این باورند که رفتار اروپا و آمریکا نشان‌دهنده زیاده‌خواهی و فشار حداکثری است. این طیف هشدار می‌دهد بازگشت تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های شورای امنیت تقریبا قطعی است و غرب از این طریق قصد دارد ایران را به عقب‌نشینی‌های بزرگ‌تر و پذیرش امتیازات بیشتر، حتی در حوزه‌های غیرهسته‌ای، مجبور کند.

از نگاه این تحلیلگران، فرصت‌های دیپلماتیک محدود و شکننده‌اند و هرگونه تعلل یا سوءتفاهم می‌تواند تهران را در معرض فشار شدید قرار دهد. از منظر کلان‌تر، سفر رئیس‌جمهور به نیویورک نمایانگر پیچیدگی و شکنندگی فضای دیپلماسی بین‌المللی است؛ آزمونی برای توان دیپلماتیک ایران و سنجشی برای ارزیابی واکنش غرب به فشارها و انعطاف احتمالی تهران در روزهای حساس پیش‌رو.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیویورک تحریم قطعنامه مکانیسم ماشه انرژی هسته ای ایران‌ ایران و آمریکا
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا دکتر پزشکیان دچار بی‌دقتی در کلام می‌شود؟
 واکنش پزشکیان به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام
دیدار رئیس جمهور با نخبگان سیاسی ایرانی مقیم آمریکا
تعداد واقعی همراهان پزشکیان در سفر به نیویورک
عکس: مصاحبه فرید زکریا، مجری CNN با پزشکیان
عکس: دیدار نخست وزیر نروژ با رپزشکیان
عکس: دیدار نخست وزیر پاکستان با پزشکیان
عکس: مصاحبه تلویزیونی پزشکیان با «الجزیره انگلیسی»
پزشکیان وارد نیویورک شد
نشست پزشکیان با نمایندگان ادیان الهی در نیویورک
پزشکیان: دیدگاه ایران درباره منطقه و دنیا شفاف است
عکس: دیدار نخست وزیر لبنان با پزشکیان
پزشکیان: بر طبل جنگ می‌کوبند تا ما را بازدارند
پزشکیان: دیگر به چه زبانی بگوییم با کسی سر جنگ نداریم
عکس: اردوغان با پزشکیان دیدار کرد
پزشکیان: پیام ایران برای جهان، صلح و امنیت است
عکس: دیدار پزشکیان با رؤسای جمهور سوئیس و فنلاند
رئیس جمهور یک‌شنبه عازم نیویورک می‌شود
پزشکیان:ایران آنچه رسانه‌های خارجی نشان می‌دهند، نیست
چه کسانی پزشکیان را در سفرِ نیویورک همراهی می‌کنند؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005a5d
tabnak.ir/005a5d