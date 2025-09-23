عکس: پیامک واریزی یک استاد دانشگاه!

به گزارش تابناک، محمدنبی کاظمیان مدرس دانشگاه با انتشار آخرین واریزی خود از دانشگاه نوشت:این مبلغ، واریزی حق‌التدریسی به ازای ۲ واحد و ۱۶ جلسه تدریس در دانشگاه است (پس از تقریبا ۱ سال واریز شده).