En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: پیامک واریزی یک استاد دانشگاه!

به گزارش تابناک، محمدنبی کاظمیان مدرس دانشگاه با انتشار آخرین واریزی خود از دانشگاه نوشت:این مبلغ، واریزی حق‌التدریسی به ازای ۲ واحد و ۱۶ جلسه تدریس در دانشگاه است (پس از تقریبا ۱ سال واریز شده).
کد خبر: ۱۳۳۰۳۱۹
| |
1881 بازدید
|
۱۳

عکس: واریزی یک استاد دانشگاه!

اشتراک گذاری
برچسب ها
استاد دانشگاه حقوق استادان واریزی
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دکتر ایرج گلدوزیان درگذشت
مستمری مددجویان سازمان بهزیستی واریز شد + مبلغ
دانشجویان برتر استاد دانشگاه می‌شوند
واریز سری اول سرانه مدارس شبانه‌روزی از هفته آینده
استاد پیشکسوت دانشگاه تهران درگذشت
دام استاد دانشگاه برای ۵۰۰ دختر
سگ‌های ولگرد عامل درگذشت یک استاد اهوازی
تحلیل عباس عبدی از اخراج بیژن عبدالکریمی
استادی که حرف‌های قلمبه و سلمبه نمی‌زد اخراج شد
درگذشت استاد دانشگاه صنعتی شریف
حقوق استادیار دانشگاه شریف ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان
استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز درگذشت
ترور یک استاد دانشگاه در شرق عراق
قتل مرموز استاد دانشگاه در دفتر کارش
آیا کودکان شما به هر رسانه‌ای دسترسی دارند؟
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت
پرداخت یک میلیونی به بازنشستگان کارگری
ارتقا مرتبه علمی استادان دانشگاه سلیمانیه
استاد دانشگاه آزاد با چاقو به قتل رسید
حمله به یک استاد دانشگاه در روز روشن!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
8
2
پاسخ
خوب درسته
دو واحد همینه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
دانشگاه تقریبا صلواتی ست
مخصوصا برای اساتیدی که در آزا، پیام نور، غیرانتفاعی و... تدریس میکنن
البته اکثر این عزیزان دانش خیلی سرشاری هم ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
13
پاسخ
من ی استاد دانشگاهم، درسته! متاسفانه فقط استاد دانشگاه بودن اسم دهن پرکنی هست ولی از نظر مالی افتضاح هست. بهمین دلیل هست که پزشک‌ها که میتونن تمایلی به تدریس ندارن و اغلب در مطب یا بیمارستان هستن تا توی دانشگاه ولی اساتید رشته های دیگه محکوم به دریافت مبالغ ناچیزی هستند که در بالا مشاهده می‌کنید! خیلی‌ها هم که مهاجرت به کشورهای دیگه با استانداردهای قابل قبول را پیش گرفته اند! خیلی ها هم ترجیح میدن در بخش خصوصی یا کارخونه جات کار کنن تا در محیط دانشگاه!
خلاصه اگر فکری به حال تحصیلات در این کشور نشه عاقبت خوشی در انتظار این بخش هم نخواهد بود...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
13
پاسخ
دقیقا درست فرمودند
مبلغ پرداختی به اساتید واقعا شرم اوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
9
پاسخ
بله دقیقا همین طور است
حتی باهاش نمی شود هزینه یک طرف اسنپ را داد.
با همین مبلغ هم همه برای تدریس در دانشگاه سرودست می شکنند
ایران جاودان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
اصن توی این مملکت علم رو به حاشیه کشوندن خدا لعنت بانیان این کارو؛ وگرنه کار استادی ایقد پول بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
منم حق التدریسی داشتم تدریس میکردم ولی به خودم گفتم نباید حقارت را با این نوع مبالغ پرداختی قبول کنم در نهایت تصمیم گرفتم با این بی عدالتی مقابله کنم هر چند شاید یک نفر باشم و دیگه تدریس مجانی را متوقف کردم.
دوستان حق التدریس مقصر خود شما هستید
نرید تدریس کنید تمام.
بعد قول میدم ک دانشگاهها خودشان دنبالتان بیان
داوود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
وقتی قرار باشد یک تمدن نابود شود، یکی از راه‌های موثر آن همین روش است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
سلام چون سرمایه گذاری در کشور نیست و دانشگاه آزاد شروع کرده به تولید دکتری و به تولید انبوه رسیده است. بیشتر این فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد به امید تدریس هزینه کرده اند و نسل جوان امروزه بدون حساب و کتاب دیگر پول به دانشگاه آزاد نمی دهد لذا تعداد دانشجویان کارشناسی به شدت کاهش یافته است و متاسفانه برای همین مبلغ هم رقابتی بین این فارغ التحصیلان است. لذا همانطور که می بینید حق التدریس 16ساعت معال حق الزحمه نیم ساعته یک تعمیر کار کولر آبی است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد و کل دانش و فن آن در 2 روز قابل اموزش و یادگیری است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
ده سال است تهران مرکزی حق الزحمه پایان نامه اساتید رو واریز نکرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
با یک سال تاخیر؟؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a4l
tabnak.ir/005a4l