۰۱/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 23 September 2025
۲۰:۲۵
کاپیتان چشمی، تکهای از پازل بحران استقلال!
پشت پرده جهش قیمت سکه در بازار
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است
صفحه نخست
»
اجتماعی
بازدید
1881
1881
بازدید
۱۳
پ
عکس: پیامک واریزی یک استاد دانشگاه!
به گزارش تابناک، محمدنبی کاظمیان مدرس دانشگاه با انتشار آخرین واریزی خود از دانشگاه نوشت:این مبلغ، واریزی حقالتدریسی به ازای ۲ واحد و ۱۶ جلسه تدریس در دانشگاه است (پس از تقریبا ۱ سال واریز شده).
کد خبر:
۱۳۳۰۳۱۹
تاریخ انتشار:
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
23 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۰۳۱۹
|
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۱
23 September 2025
|
1881
بازدید
1881
بازدید
|
۱۳
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۱۳
ناشناس
|
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
8
2
پاسخ
خوب درسته
دو واحد همینه
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
دانشگاه تقریبا صلواتی ست
مخصوصا برای اساتیدی که در آزا، پیام نور، غیرانتفاعی و... تدریس میکنن
البته اکثر این عزیزان دانش خیلی سرشاری هم ندارن
ناشناس
|
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
13
پاسخ
من ی استاد دانشگاهم، درسته! متاسفانه فقط استاد دانشگاه بودن اسم دهن پرکنی هست ولی از نظر مالی افتضاح هست. بهمین دلیل هست که پزشکها که میتونن تمایلی به تدریس ندارن و اغلب در مطب یا بیمارستان هستن تا توی دانشگاه ولی اساتید رشته های دیگه محکوم به دریافت مبالغ ناچیزی هستند که در بالا مشاهده میکنید! خیلیها هم که مهاجرت به کشورهای دیگه با استانداردهای قابل قبول را پیش گرفته اند! خیلی ها هم ترجیح میدن در بخش خصوصی یا کارخونه جات کار کنن تا در محیط دانشگاه!
خلاصه اگر فکری به حال تحصیلات در این کشور نشه عاقبت خوشی در انتظار این بخش هم نخواهد بود...
ناشناس
|
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
13
پاسخ
دقیقا درست فرمودند
مبلغ پرداختی به اساتید واقعا شرم اوره
ناشناس
|
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
9
پاسخ
بله دقیقا همین طور است
حتی باهاش نمی شود هزینه یک طرف اسنپ را داد.
با همین مبلغ هم همه برای تدریس در دانشگاه سرودست می شکنند
ایران جاودان
|
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
اصن توی این مملکت علم رو به حاشیه کشوندن خدا لعنت بانیان این کارو؛ وگرنه کار استادی ایقد پول بگیره
ناشناس
|
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
منم حق التدریسی داشتم تدریس میکردم ولی به خودم گفتم نباید حقارت را با این نوع مبالغ پرداختی قبول کنم در نهایت تصمیم گرفتم با این بی عدالتی مقابله کنم هر چند شاید یک نفر باشم و دیگه تدریس مجانی را متوقف کردم.
دوستان حق التدریس مقصر خود شما هستید
نرید تدریس کنید تمام.
بعد قول میدم ک دانشگاهها خودشان دنبالتان بیان
داوود
|
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
وقتی قرار باشد یک تمدن نابود شود، یکی از راههای موثر آن همین روش است.
ناشناس
|
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
سلام چون سرمایه گذاری در کشور نیست و دانشگاه آزاد شروع کرده به تولید دکتری و به تولید انبوه رسیده است. بیشتر این فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد به امید تدریس هزینه کرده اند و نسل جوان امروزه بدون حساب و کتاب دیگر پول به دانشگاه آزاد نمی دهد لذا تعداد دانشجویان کارشناسی به شدت کاهش یافته است و متاسفانه برای همین مبلغ هم رقابتی بین این فارغ التحصیلان است. لذا همانطور که می بینید حق التدریس 16ساعت معال حق الزحمه نیم ساعته یک تعمیر کار کولر آبی است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد و کل دانش و فن آن در 2 روز قابل اموزش و یادگیری است.
ناشناس
|
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
ده سال است تهران مرکزی حق الزحمه پایان نامه اساتید رو واریز نکرده است
ناشناس
|
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
با یک سال تاخیر؟؟
نظرات بیشتر
