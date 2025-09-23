راز انفجارهای شبانه مشهد فاش شد!

روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام با صدور اطلاعیه‌ای علت شنیده شدن صدا‌های ناهنجار این شب‌های مشهد را برگزاری نمایش میدانی رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ شهید خراسان رضوی عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا علیه‌السلام، در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف مشهد آمده است: این روز‌ها مشهد الرضا در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد، نمایشی که خاطرات سال‌های حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ هزار شهید استان خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجار‌هایی در بخش‌هایی جنوب شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی در مجتمع فرهنگی آیه‌ها شنیده خواهد شد.

در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرده است علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط بصورت رایگان به سایت ۱۸۰۰۰ shahid.ir مراجعه نمایند.