بیانیه جنجالی کاخ سفید قبل از سخنرانی ترامپ

سخنگوی کاخ سفید گفت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با متحدان واشنگتن که اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، «مخالف» است و «معتقد است که این پاداشی به حماس است.»

اظهارات «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید یک روز قبل از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل و در حالی مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا با اعلامیه هماهنگ شده روز یکشنبه انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پالتیکو، اکثر کشورهای عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

سخنگوی کاخ سفید همچنین ادامه داد ترامپ این اقدام را «فقط حرف بیشتر و عمل ناکافی از سوی برخی از دوستان و متحدان ما» می‌داند.

وی خاطرنشان کرد ترامپ احساس می‌کند که این اقدام هیچ کمکی به آزادی اسرای یهودی نمی‌کند که هدف اصلی در حال حاضر در غزه است. این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری و به پایان رساندن این جنگ نمی‌کند.

سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود ترامپ در جریان سخنرانی امروز (سه شنبه) مجمع عمومی سازمان ملل قرار است بیشتر به این مساله بپردازد.