به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در بدو ورود به نیویورک جهت شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «ما هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر میشویم و از این تریبون بینالمللی برای بیان مواضع خود و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کردهایم.»
وی با اشاره به ویژگیهای خاص نشست امسال افزود: «امسال هم نشست مجمع عمومی دو ویژگی دارد؛ اول اینکه هشتادمین سالگرد تشکیل سازمان ملل است و از آن مهمتر اینکه بعد از حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، ما در مجمع عمومی حضور پیدا میکنیم.»
عراقچی تأکید کرد: «بنابراین اهمیت امسال این است که ما مواضع بر حق مردم ایران را در دفاع دوازدهروزه از موضع اقتدار و مقاومت بیان کنیم. در عین حال بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران و اینکه اصولاً جمهوری اسلامی ایران یک کشور صلحطلب است، اما همانطور که در جنگ دوازدهروزه به اثبات رسید، در زمان جنگ هم مقتدرانه از خود دفاع میکند، تأکید کنیم.»
عراقچی در ادامه از برنامههای کاری خود در این سفر خبر داد.
وی اظهار داشت: «امروز ملاقاتهای دوجانبه و جلسات متعددی را خواهم داشت که یکی از این نشستها، حضور در جلسه داوس خواهد بود. همچنین ملاقاتی را با آقای گروسی خواهم داشت که در رابطه با آخرین وضعیت برنامه هستهای ایران، توافق همکاری میان ایران و آژانس، و جریان اسنپبک در شورای امنیت، گفتوگو خواهیم کرد.»
عراقچی با اشاره به مواضع ایران پس از توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: «در مصاحبه مطبوعاتی بعد از توافق با آژانس تأکید کردم که اگر اسنپبک در نهایت عملیاتی شود، توافق با آژانس نیز از اعتبار میافتد.»
وی ادامه داد: «توافق همکاری با آژانس در شرایط پس از تجاوز صورت گرفته و اگر اسنپبک صورت بگیرد، ما با شرایط جدیدتری مواجه خواهیم بود.»
وزیر امور خارجه همچنین هشدار داد: «اقدام مخرب سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتاً عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد و ما بار دیگر به شرایط جدیدی با آژانس خواهیم رسید. امروز روی جزئیات این موارد بحث خواهیم کرد.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در جریان سفر به نیویورک با عمده وزرای خارجه اروپایی دیدار خواهم کرد. این مقطعی است که طرفهای مقابل باید تصمیم بگیرند که آیا همکاری را انتخاب میکنند یا تقابل را.»
عراقچی با اشاره به تجربههای گذشته افزود: «در زمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران را امتحان کردهاند و میدانند ما با زبان فشار و تهدید پاسخگو نیستیم، بلکه ما به زبان احترام و کرامت پاسخ میدهیم. یک راهحل اگر وجود داشته باشد، فقط راهحل دیپلماتیک است.»
وزیر خارجه ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: «امیدوارم در رایزنیهای این چند روز بشود به آن نقطه رسید؛ در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که باید را اتخاذ میکند.»
