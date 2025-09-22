به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروسی با بیان این که «واضح است که این، یک مرحله کاملاً دشوار است و در حال حاضر با وضعیتی بسیار پیچیده مواجه هستیم»، افزود گفت‌وگو بین طرف‌های مرتبط برای دوشنبه (امروز) در نیویورک برنامه‌ریزی شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سیدعباس عراقچی بامداد امروز (به وقت محلی) برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

او جمعه با مدیرکل آژانس تلفنی درباره آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس که اخیرا در قاهره حاصل شد و موضوع اسنپ‌بک گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه در این گفت‌وگوی تلفنی از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد و تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس کاملاً فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

عراقچی همچنین گفت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود، نمی‌پذیرد.