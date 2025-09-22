En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات جدید گروسی درباره موضوع هسته‌ای ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی امروز گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در «یک مرحله دشوار» قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۹۵
| |
948 بازدید
اظهارات جدید گروسی درباره موضوع هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروسی با بیان این که «واضح است که این، یک مرحله کاملاً دشوار است و در حال حاضر با وضعیتی بسیار پیچیده مواجه هستیم»، افزود گفت‌وگو بین طرف‌های مرتبط برای دوشنبه (امروز) در نیویورک برنامه‌ریزی شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سیدعباس عراقچی بامداد امروز (به وقت محلی) برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

او جمعه با مدیرکل آژانس تلفنی درباره آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس که اخیرا در قاهره حاصل شد و موضوع اسنپ‌بک گفت‌وگو کرد. 

وزیر امور خارجه در این گفت‌وگوی تلفنی از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد و تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس کاملاً فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

عراقچی همچنین گفت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود، نمی‌پذیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس انرژی اتمی گروسی مدیرکل آژانس ایران برنامه هسته ای مذاکره دیپلماسی مکانیسم ماشه خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی با گروسی و وزرای خارجه اروپایی دیدار می‌کند
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
بیانیه وزارت خارجه در واکنش به رای شورای امنیت
جزئیات توقف همکاری ایران و آژانس؛ شروع نشده تمام شد!
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
تعلیق همکاری ایران با آژانس؛ تداوم رایزنی‌ها از سوی وزارت خارجه
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
رایزنی گروسی و مقام آلمانی درباره ایران
خطیب‌زاده: تروئیکای اروپا به توافق هسته‌ای خیانت کرد
عراقچی به گروسی: فضای شورای امنیت سیاسی بود
حمله کیهان به بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق با آژانس
بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران در کنفرانس آژانس
پزشکیان: فعالیت‌های هسته‌ای ما ادامه خواهد یافت
سناریوی پس از خروج از NPT برای ایران چیست؟!
اسناد همکاری میان تهران و مسکو امضا می‌شود
بازرسان آژانس به ایران بازمی‌گردند؟
اظهارات جدید گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
گروسی: ایران سلاح هسته‌ای ندارد
رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران
تعریف شیوه‌نامه جدید همکاری با آژانس انرژی اتمی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005a19
tabnak.ir/005a19