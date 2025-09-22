مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف در جلسه مجمع این گروه اظهار داشت: گروه سرمایه‌گذاری اهداف توانست سال مالی ۱۴۰۳ را در وقت مقرر پشت سر بگذارد و همچنین توانست ۱۰۶ مجمع شرکت‌های زیر مجموعه را برگزار کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، روز سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه‌گذاری اهداف برگزار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پرتفوی گروه سرمایه‌گذاری اهداف را صنعت نفت و گاز تشکیل داده، به دلیل ناترازی شدیدی که در بخش انرژی وجود دارد، نتوانستیم از این پرتفوی ارزشمند نفت و گاز بهره مناسب را ببریم.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری تاکید کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی و اساسی، موضوع مایع‌سازی ایران Iran LNG است که به دلیل موضوعات ناشی ازعدم تامین خوراک وعدم تکمیل پروژه امروز پروژه ۱.۷ میلیارد یورویی را بر روی دست صندوق و اهداف گذاشته است. از این رو تمام تلاش ما بر این است که با تامین مالی بسته فاینانسی و با تغییر آیتم‌های فنی برای تکمیل این پروژه، بتوانیم در سال جدید مالی این پروژه را به ساماندهی و پیشرفت فیزیکی مشخصی برسانیم.

عبوری با بیان اینکه موضوع دیگری که در گزارش مجمع قرائت شد؛ تکمیل پروژه‌های سنواتی است، اظهار داشت: پروژه NGL ۳۱۰۰ قبل از واگذاری به مجموعه صندوق و گروه سرمایه‌گذاری اهداف تقریبا بلاتکلیف مانده بود، اما با تلاش همکاران اهداف در یک سال گذشته، بخش عمده این پروژه اجرا شد و ماه گذشته به بهره برداری رسید که این نوید بسیار خوبی است. انتظار داریم با تامین مناسب خوراک NGL ۳۱۰۰ بتوانیم این مجموعه را هم به سودآوری مناسب برسانیم. در این مجموعه با جمع‌آوری فلر‌ها خدمات منحصر‌به‌فرد و ارزشمندی به محیط زیست ارایه می‌شود و همچنین تولید محصولات خوب صنایع پتروپالایشگاهی از طریق این پروژه، در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: همان‌طور که می‌دانید یکی از تکالیفی که بر عهده صندوق و گروه سرمایه‌گذاری اهداف واگذار شده، پتروشیمی دهلران است که تا به امروز مجموعه اهداف ۴۰۰ میلیون دلار برای پتروشیمی دهلران سرمایه‌گذاری کرده است، اما به دلیل‌عدم تامین خوراک، این پروژه هنوز بلاتکلیف مانده و از آنجایی که این پتروشیمی، الفین را باید راهبری داشته باشد اینکه بدون خوراک ساخت آن ادامه پیدا کند یا نه مبهم است.

عبوری ادامه داد: با تدبیر اعضای هیات مدیره و با استفاده از ظرفیت درون گروه و همچنین با توجه به پیشنهاد تغییر در فرایند اجرای پروژه، در نهایت پیشنهادات خوبی برای اجرای پروژه جمع‌آوری و در کمیته‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت

در نهایت این پیشنهادات به NPC ارایه شد و منتظر تصمیم نهایی آن هستیم که ابلاغ شود. پس از ابلاغ ادامه پروژه را در دستور کار قرار می‌دهیم.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف افزود: همان‌طور که می‌دانید این پروژه از صندوق توسعه ملی ۵۵۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی دارد که ۵۰ میلیون یورو از این تسهیلات، اخذ شده است و ۵۰۰ میلیون یورو دیگر از این تسهیلات، منتظر تعیین تکلیف پروژه است.

وی بیان کرد: ناامید نیستم که این پروژه‌های تکلیفی واگذار شده به مجموعه صندوق و اهداف، اساس شرکت را برهم بزند.

امیدوارم با تجربه بسیار خوبی که در هیات رییسه صندوق نفت و تخصص و پشتکاری که در گروه سرمایه‌گذاری اهداف وجود دارد، بتوانیم این پروژه‌ها را از بن بست خارج کنیم.

عبوری با بیان اینکه دارایی ۷ میلیارد یورویی در اختیار داریم، اما کمترین بهره را از این دارایی می‌بریم، گفت: راهی جز تعیین تکلیف پروژه.‌ها نداریم و باید از پروژه‌ای که در آن ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده، به نحو احسن استفاده شود.

به طور قطع نمی‌توان گفت، چون خوراک پروژه تامین نشده، این پروژه باید متوقف شود.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به حضور این گروه در توسعه میادین اظهار داشت: امروز در توسعه میادین نفت و گاز به عنوان سرمایه گذار ورود جدی داشته‌ایم در حالی‌که پیش از این به عنوان پیمانکار یا شرکت‌های زیر گروه پیمانکار در این پروژه‌ها حضور داشتیم.

وی افزود: امروز با نظر مساعد اعضای هیات رییسه صندوق، راه اندازی مجموعه‌های چنگوله و سروک آذر ۲ را در دستور کار قرار داده‌ایم و مصوبات لازم اخذ شده است و در نتیجه برای تولید ۱۲۰ هزار بشکه نفت در روز در این میادین تلاش می‌کنیم تا با این اقدام، به مردم و سهامداران یعنی بازنشستگان شریف صنعت نفت خدمات مناسب ارایه دهیم.

عبوری گفت: یکی از شرکت‌های توانمند اهداف، گروه اویک است که علیرغم مشکلات متعدد در سال‌های گذشته، با انجام تغییر در مدیریت این شرکت، نسبت به این مجموعه امیدواری ایجاد شد و در دو بخش تعیین تکلیف پروژه‌های سنواتی و تعیین تکلیف نیرو‌های پروژه‌ها ورود جدی انجام شد. امروز دو هاب پروژهِ بزرگ فشار افزایی به اویک واگذار شد و اویک تنها مجموعه‌ای است که در حال تامین مالی خارجی بوده و این اقدام را به صورت روزانه پیگیری می‌کند.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف تاکید کرد: با انجام این پروژه‌ها، سایر شرکت‌ها از جمله تاسیسات دریایی می‌توانند از خدمات درون گروهی استفاده کنند.

وی گفت: در توسعه میدان گازی مدار که یکی از میادین ارزشمند کشور برای تامین گاز محسوب می‌شود، هفته گذشته با مشارکت گروه اویک و مجموعه فولاد کشور قراردادی امضا شد و این اتفاق ارزشمندی برای اهداف بوده است.

عبوری با بیان اینکه پروژه پتروپالایش کنگان یکی از دارایی‌های ارزشمند اهداف است، ادامه داد: امیدواریم با به ثمر نشستن پتروپالایش کنگان، وضعیت مالی گروه اهداف و صندوق متفاوت شود.

وی افزود: راه اندازی واحد HD پتروپالایش کنگان و ظرفیت‌هایی زیر مجموعه آن از جمله توسعه کنگان، سروش مهستان و نگین مهسان در دست اقدام است.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه در مجموعه گروه سرمایه‌گذاری اهداف بیش از ۶۵ نوع محصول تولید می‌شود و این ظرفیت، حتما به یک شرکت بازرگانی قوی نیاز دارد، اظهار داشت: راه اندازی این شرکت از ۵ سال گذشته در مجموعه صندوق و اهداف در حال بررسی بوده و الحمد لله این تصمیم را اجرایی کرده‌ایم و شرکت تجارت اهداف شکل گرفته است و می‌تواند موضوعات بازرگانی محصولات گروه اهداف را بر عهده داشته باشد.

عبوری با تاکید بر اینکه باید در حوزه تجارت و بازرگانی فعال شویم و این فعالیت در سال جدید مالی به طور مشهود دیده خواهد شد، ادامه داد: ۳۸ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه سرمایه‌گذاری اهداف است و این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن در اختیار اهداف است، محصولات خود را به اندازه درصد سهامداری اهداف در اختیار شرکت تجارت اهداف قرار دهند. به طور قطع یکی از دلایلی که شرکت تجارت اهداف را تقویت می‌کنیم این است که از ظرفیت شعار خدمات درون گروهی استفاده کنیم.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف گفت: موضوع دیگری که صندوق نفت برای اولین بار آن را تجربه می‌کند، ایجاد بسته‌های سرمایه خارجی است و تمام تلاش ما این بوده که در کشور امارات و عمان سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهیم به شرطی که تامین مالی آن از طریق فاینانس انجام شود.

وی با بیان اینکه وضعیت گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مجموعه صندوق نفت امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهتر خواهد بود، اظهار داشت: تا به امروز شاید به برگزاری مجمع سالانه و ارایه گزارش‌های عملکرد بسنده می‌کردیم و تنها این موارد پیگیری می‌شد. امسال با توجه به تجربه بسیار خوب اعضای هیات مدیره چشم‌انداز و جریان نقدینگی ۵ساله براساس تکالیف حاکمیت شرکتی تهیه شد.

عبوری ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره گفت: در این مدت تمامی بسته ها‌ی پیشنهادی، موضوعات حقوقی، مسائل مالی و برنامه آتی با درایت و نظرات هیات مدیره به بحث گذاشته شده و با کمترین موضوعات چالشی هم مواجه بودیم. این گزارش چشم‌انداز ۵ساله به سمع و نظر ریاست هیات امنای صندوق رسیده و دستور این بود که ظرفیت صندوق نفت و گروه سرمایه‌گذاری اهداف بتواند حداقل ریسک و حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود به حضور مدیر عامل شرکت ملی نفت و اعضای هیات مدیره این شرکت در جلسه‌ای در گروه سرمایه‌گذاری اهداف اشاره کرد و گفت: هفته گذشته برای اولین بار مدیر عامل شرکت ملی نفت و اعضای هیات مدیره میهمان اهداف بودند. گروه سرمایه‌گذاری اهداف با پرتفوی ۹۰ درصدی نفت و گاز بیشترین مراوده مالی و کاری با این مجموعه را دارد و در این جلسه مشکلات و موانع گروه سرمایه‌گذاری اهداف بررسی و احصا شد و مصوبات خوبی در این جلسه اخذ شد.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف تاکید کرد: معتقدم این هم افزایی و هماهنگی باعث شده به آینده امیدوار باشیم و آینده بهتری را برای اهداف متصور باشیم.