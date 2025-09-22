En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳۱ شهریور: آخرین فرصت اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اعلام اینکه ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ است، هشدار داد: این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۷۷
| |
453 بازدید
۳۱ شهریور: آخرین فرصت اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰

مصطفی فعله‌گری با اعلام اینکه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ آخرین مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مودیان مستغلات تعیین شده است، اظهار کرد: این مهلت غیرقابل تمدید است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: مودیان باید اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام دهند تا از مشکلات قانونی و مالیاتی احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، گفت: سقف بهره‌مندی از این تبصره برای عملکرد سال ۱۴۰۳، معادل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان یادآور شد: این تبصره امکانات ویژه‌ای مانند تقسیط مالیات، عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه، عدم الزام به نگهداری اسناد و مدارک و بخشودگی جرایم مالیاتی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه اظهار کرد: استفاده از این تبصره علاوه بر تسهیلات مالیاتی، می‌تواند به مشارکت در پروژه‌های عمرانی و بومی استان کمک کند.

فعله‌گری تاکید کرد: مودیان با شرکت در طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات» می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های بومی و عمرانی استان کردستان از محل مالیات پرداختی خود مشارکت کنند.

در نهایت، وی از مودیان خواست تا به‌منظور جلوگیری از مشکلات قانونی و مالی، به ویژه جریمه‌های مالیاتی، نسبت به تعیین تکلیف تکالیف مالیاتی خود قبل از پایان مهلت قانونی اقدام کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مالیات کردستان سنندج اظهارنامه مالیاتی جریمه مالیاتی خبر فوری تسهیلات مالی
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش معنادار آمار مبتلایان در سنندج
مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی، پایان تیرماه است
مدارس سنندج، مریوان و سروآباد تعطیل شد
تکذیب شایعه اعزام تانک به سنندج
جشن تکلیف «فرشته‌های کُرد ایرانی»
استاد پیشکسوت دف‌نوازی کردستان درگذشت
گیرکردن دست کارگر قناد در چرخ گوشت صنعتی
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید شد
پیشوازی از عید نوروز در سنندج
تصاویر: بارش برف شبانگاهی در سنندج
اضافه پرداخت مالیات برگردانده می‌شود
آخرین مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیاتی
مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی یک هفته تمدید شد
از مالیات اینفلوئنسرها چه خبر؟
تعطیلی برخی مدارس کردستان درپی بارش برف
چراغ سبز اربیل به تهران!
شهادت ۲ تن از کارکنان مرزبانی شهرستان بانه
نمایی زیبا از ارتفاعات سنندج در استان کردستان
وعده جدید رئیسی درباره ساخت مسکن
اطلاعات خودرو‌های لوکس در اختیار سازمان مالیاتی است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۴۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ZzF
tabnak.ir/005ZzF