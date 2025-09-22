En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند پزشکیان با ترامپ گفت‌وگو کند؟

در آستانه سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا با «اختیارات لازم» عازم نیویورک شود و با «مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی» گفت‌وگو کند.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۳۴
| |
898 بازدید
|
۹
چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند پزشکیان با ترامپ گفت‌وگو کند؟

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ منظور آن‌ها از گفت‌وگو با این مقامات ارشد، منحصراً به یک نفر ختم می‌شود: «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا.

این درخواست مذاکره در شرایطی طرح شده است که با وجود تلاش‌های واسطه‌ها، آمریکا هیچ تمایلی برای مذاکره با ایران نداشته و حتی پاسخی به واسطه‌ها هم نداده است. مذاکره حتی با آمریکا شاید محل اشکال نباشد اما مسئله اینجاست که فعلاً طرف آمریکایی حاضر به انجام مذاکره و گفت‌وگو با ایران نیست.

این ایده‌های رمانتیک در سیاست‌خارجی آن هم تنها چندماه پس از حمله نظامی رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، تله‌ای است که بخشی از جریان حامی دولت پیش پای رئیس‌جمهور پهن کرده است. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گفتگو ترامپ مذاکره آمریکا سیاست خارجی دیدار با ترامپ اصلاح طلبان
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرانجام بیانیه نشست ترامپ و نتانیاهو
ترامپ: سریع با پوتین تماس می‌گیرم
بلینکن: آمریکا آماده ازسرگیری گفتگوها با ایران است!
ظریف: ترامپ خواب‌نما شده است
اولین واکنش وزارت خارجه ایران به پیروزی ترامپ
خواسته واقعی دونالد ترامپ از ایران چیست!؟
نگذاریم مسأله «مذاکره با آمریکا» از دعوای قدرت در واشنگتن متأثر شود!
گفت‌وگوی تلفنی ولیعهد بحرین با وزیر دفاع آمریکا
چرا بازسازی ویرانی‌های ترامپ در سیاست خارجی دشوار است؟!
تبادل زندانیان ایران و آمریکا به معنای آغاز مذاکرات مستقیم است؟!
پیشنهاد نوری مالکی برای گفتگوی تهران و واشنگتن
ترامپ نمی‌تواند معامله کند
علی مطهری: باید از فرصت مذاکره استفاده کنیم
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو
تونس خواستار گفت‌وگو میان ایران و آمریکا شد
ایران و آمریکا آماده مهندسی یک «چانه‌زنی بزرگ» برای مذاکره نیستند!
بستن تنگه هرمز، مسأله پیچیده ای است/ اختلافات جدی در دولت آمریکا در مورد ایران وجود دارد/ایران باید در دو محور با آمریکا مقابله کند/مذاکره مجدد بر سر برجام امکان‌پذیر است؟
آیا به راستی سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه در حال تغییر است؟
روسیه آماده گفتگوبا آمریکا براساس منافع مشترک و نه اولتیماتوم است
ترامپ: ایرانی‌ها به زودی با ما گفت‌وگو می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
زمان موثر برای گفتگوی مستقیم با آمریکا به اتمام رسیده و آمریکا با حمله به ایران نشان داده که دیپلماسی با ایران به اتمام رسیده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
علی مطهری هم اصلاح طلب است ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
برای اینکه عاقلانه فکر می‌کنن و می‌فهمن که مردم به شدت فقیر شدن و سیاست نه جنگ نه صلح هم وضعیت را بدتر می‌کنه.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
پس نه بهتره که به طبل جنگ بکوبیم مثل اصولگراها؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ملاقات با ترامپ مشکلی ندارد
ولی باید مواظب بود که نتیجه عکس نداشته باشد
در صورتی که باععث حل مسائل کشور شود اوکی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
بفرض که چنین است بفرمایید باید چه کرد . راه حل نشان بده اگر قصد قرض نداری .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ماها خلق شدیم برای فرصت سوزی در دور اول ترامپ حاضر بود حتی با دکتر ظریف ملاقات داشته باشد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
راهی جز گفت گو نیست . بابا مسئله ایرانه و ایرانی . مسئله سلامتی روحی و روانی جامعه است. خدا شاهده یک روز آرامش ندارم همش در فکر و خیال اینده نامشخص . تو رو خدا کاری انجام بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
اشتباه بزرگ این است که پزشکیان با ترامپ پشت یک میز بنشیند. مبادا این خبط را انجام دهید که ترامپ جنبه و ظرفیت برخورد های مودبانه را ندارد. اگر یک بی احترامی از طرف ترامپ انجام شود دیگر هیچ جایی برای مذاکرات بعدی نخواهد بود و همه پل ها خراب خواهد شد.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۵ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۶ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005ZyY
tabnak.ir/005ZyY