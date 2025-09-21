En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین

به دنبال اتهامات اروپا به روسیه مبنی بر نقض حریم هوایی چند کشور در جبهه شرقی ناتو، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط مسکو در منطقه، واشنگتن از لهستان و کشورهای بالتیک دفاع می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۹۰
| |
502 بازدید
احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط مسکو، به دفاع از لهستان و کشور‌های بالتیک در برابر روسیه کمک خواهد کرد، گفت: بله، این کار را خواهم کرد.

این اظهارات ترامپ در حالی است که اتهام‌هایی در مورد نقض حریم هوایی لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک توسط روسیه مطرح است. روز جمعه، استونی ادعا کرد که سه جت جنگنده میگ-۳۱ روسی بدون اجازه به مدت ۱۲ دقیقه وارد حریم هوایی این کشور بر فراز خلیج فنلاند شدند.

استونی کاردار روسیه را در مورد این حادثه احضار کرد و خواستار مشاوره در مورد ماده ۴ ناتو شد، اگرچه روسیه ورود به حریم هوایی استونی را تکذیب کرده است.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در مورد نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه مطلع شده است، گفت: بله، ما این را دوست نداریم.

لهستان نیز با طرح اتهاماتی علیه روسیه؛ عنوان کرده است که دو جت جنگنده روسی در همان روز منطقه ایمنی اطراف سکوی حفاری پتروبالتیک در دریای بالتیک را نقض کرده‌اند.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، پیش از این در ماه سپتامبر گفت که ۱۹ پهپاد روسی وارد حریم هوایی کشورش شده‌اند. با این حال، روسیه اعلام کرد که این اقدام عمدی نبوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ جنگ اوکراین روسیه لهستان اروپا کشورهای حوزه بالتیک خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: از جنگ اوکراین سود می‌بریم
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
هرچه رابطه ایران و آمریکا تقویت شود، روسیه بیشتر نگران می‌شود
روسیه نگذاشت فسفات سوریه را ببریم، خودش برد!
واکنش ترامپ به نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zxq
tabnak.ir/005Zxq