احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین

به دنبال اتهامات اروپا به روسیه مبنی بر نقض حریم هوایی چند کشور در جبهه شرقی ناتو، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط مسکو در منطقه، واشنگتن از لهستان و کشورهای بالتیک دفاع می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط مسکو، به دفاع از لهستان و کشور‌های بالتیک در برابر روسیه کمک خواهد کرد، گفت: بله، این کار را خواهم کرد.

این اظهارات ترامپ در حالی است که اتهام‌هایی در مورد نقض حریم هوایی لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک توسط روسیه مطرح است. روز جمعه، استونی ادعا کرد که سه جت جنگنده میگ-۳۱ روسی بدون اجازه به مدت ۱۲ دقیقه وارد حریم هوایی این کشور بر فراز خلیج فنلاند شدند.

استونی کاردار روسیه را در مورد این حادثه احضار کرد و خواستار مشاوره در مورد ماده ۴ ناتو شد، اگرچه روسیه ورود به حریم هوایی استونی را تکذیب کرده است.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در مورد نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه مطلع شده است، گفت: بله، ما این را دوست نداریم.

لهستان نیز با طرح اتهاماتی علیه روسیه؛ عنوان کرده است که دو جت جنگنده روسی در همان روز منطقه ایمنی اطراف سکوی حفاری پتروبالتیک در دریای بالتیک را نقض کرده‌اند.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، پیش از این در ماه سپتامبر گفت که ۱۹ پهپاد روسی وارد حریم هوایی کشورش شده‌اند. با این حال، روسیه اعلام کرد که این اقدام عمدی نبوده است.