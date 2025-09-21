En
واکنش متفاوت ضرغامی به قهرمانی کشتی!

این همه بزرگی جز با نام ایران در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. 
واکنش متفاوت ضرغامی به قهرمانی کشتی!

به گزارش تابناک؛ عزت الله ضرغامی در پستی به مناسبت قهرمانی کشتی ایران با تعریف و تمجید از مدیریت علیرضا دبیر چنین نوشت: این همه بزرگی جز با نام ایران در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. 

اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
