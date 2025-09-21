نوری: بیانیه بازی در نتایج مسابقات تاثیر دارد!

به گزارش تابناک؛ پژمان نوری، مدیرعامل باشگاه ملوان، پس از دیدار ملوان برابر گل‌گهر سیرجان در گفت‌وگو با روابط عمومی باشگاه گفت: «ابتدا جا دارد به همه‌ی اعضای تیم و هوادارانمان خسته‌ نباشید و خداقوت عرض کنم که تمام توانشان را در بازی اخیر به کار گرفتند، اما متأسفانه نتیجه مسابقه دلخواه هیچ‌کس نبود؛ نتیجه‌ای که می‌توانست با کمی دقت متفاوت از این باشد. بنده ایمان دارم با تلاش و ممارست بیشتر و تداوم روند سه بازی ابتدایی فصل، روزهای بسیار خوبی پیش روی ملوانی‌ها خواهد بود.»

پژمان نوری در مورد حواشی داوری این دیدار ادامه داد:«من بعد از بازی برابر چادرملو هم عرض کردم؛ این VAR که در فوتبال ایران استفاده می‌شود، خود نیاز به یک کمک‌داور ویدیویی دیگر دارد! نمونه‌ی واضحش همین تصاویری است که از طریق باشگاه ما پس از مسابقه منتشر شد. به‌نظر من حتی نیازی نیست داور باشید؛ هر بیننده عادی فوتبال هم می‌تواند تشخیص دهد این خطای پنالتی است، اما شش داور با هشت–نه دوربین نمی‌توانند آن را ببینند.»

نوری ادامه داد: «من فوتبالی هستم و دلم می‌سوزد؛ هم خود ما خسته شده‌ایم، هم مردم، از اینکه هر هفته این اتفاقات تکرار می‌شود و باشگاه‌ها اعتراض دارند. فدراسیون، کمیته اخلاق و ارکان قضایی یک‌بار مقابل رئیس کمیته داوران بایستند و بپرسند چطور می‌توانی هر هفته مصاحبه کنی و بیش از ۹۰ درصد تصمیمات داوران را تأیید کنی؟ مگر ۴۰ سال پیش است که مردم فوتبال روز دنیا را نبینند؟ امروز مردم آگاه هستند و با قوانین آشنا! نمی‌توانید با مصاحبه هم خودتان را و هم مردم را گول بزنید و رزومه‌سازی کنید! بروید ببینید در این سال‌ها چه کرده‌اید که وضعیت داوری ما از قضاوت در فینال تورنمنت‌های سطح اول فوتبال دنیا به پایین‌ترین سطح آسیا تنزل پیدا کرده است. اگر فقط دویدن و آمادگی جسمانی است، از دوومیدانی داور بیاوریم! ما به‌شدت ضعف ساختاری و آموزشی داریم و این عیان است. وقتی در بدیهی‌ترین صحنه‌ها تصمیمات متناقض گرفته می‌شود و در نهایت رئیس کمیته داوران آن تصمیمات را تأیید می‌کند، باید بداند که اظهارنظرهایش به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، وجاهت خود را در بین اهالی فوتبال و هواداران به‌کلی از دست داده است. کاش با مردم، باشگاه‌ها و روح فوتبال صادق باشیم؛ آن وقت اهالی فوتبال قطعاً همکاری بیشتری می‌کنند، چون می‌بینند صدایشان شنیده شده و واقعیت دیده شده است. کسی که واقعیت و ضعف را می‌بیند، قطعاً به دنبال اصلاح آن می‌رود و در جامعه اعتماد می‌سازد. اما زمانی که اشتباهات آشکار از دید دوستان بدون ایراد تلقی می‌شود، به فوتبالی‌ها این پیام داده می‌شود که وضع همین است و تغییر و اصلاحی در کار نخواهد بود و هر روز این بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود! VAR هم آورده‌ایم که فناوری پوششی باشد برای اشتباهاتمان!»

مدیرعامل ملوان در ادامه گفت: «تجربه ثابت کرده است در فوتبال ایران اگر حق‌خواهی را با داد و بیداد، بیانیه‌نویسی و بازی‌های رسانه‌ای دنبال نکنید، حقی به شما نمی‌رسد. همین بازی نشان داد تأثیر بیانیه‌ها و درگیری‌های رسانه‌ای پیش از مسابقه به‌وضوح بر داوری و نتیجه سایه انداخت و تأثیر مستقیم داشت. در حالی که سرمربی و بازیکنان و باشگاه ملوان چه در بازی چادرملو که با اخراج اشتباه بازیکن ملوان همراه بود و چه در این مسابقه، حین و پس از مسابقه، متانت به خرج دادند و با رفتار حرفه‌ای به قانون احترام گذاشتند. ناگفته نماند پس از مسابقه چادرملو گزارشی سراسر کذب از سوی نماینده برگزاری مسابقه علیه سرمربی ملوان و هوادارانمان نوشته شد که به‌جد پیگیر آن هستیم.»

نوری افزود: «فکر می‌کنم پس از فینال جام حذفی و اتفاقات آن دیدار و اعتراضات بحق اعضای باشگاه ملوان، که همگان بر آن صحه گذاشتند و منجر به محرومیت یکی از داوران شد – که اتفاقاً به‌نظر ما هم مقصر آن داور نبود و داور دیگری باید محروم می‌شد – فضایی علیه ملوان در جامعه داوری ایجاد شده که از کنترل ما خارج است. امیدوارم که در این مورد اشتباه کرده باشیم.»

مدیرعامل ملوان در پایان گفت: «بار دیگر از همه‌ی ارکان باشگاه و تیم که در دو مسابقه اخیر خویشتنداری کرده و در چارچوب قانون رفتار کردند، تشکر می‌کنم. از همه هوادارانمان که بازی‌به‌بازی ما را با حمایتشان رو به جلو می‌برند، سپاسگزارم. ملوان یک باشگاه ریشه‌دار و مردمی است؛ قبل‌تر هم گفته‌ام که شاید ما زور مقابله با خیلی مسائل را نداشته باشیم، اما قطعاً در مقابل بی‌عدالتی سکوت نخواهیم کرد. اطمینان دارم با کادرفنی و تیم یک‌دستی که داریم می‌توانیم باعث خوشحالی مردم استان گیلان و همه ملوانی‌ها شویم.»