تحویل فیزیکی سکه آغاز شد

سخنگوی مرکز مبادله ایران از آغاز تحویل فیزیکی ۷۱ هزار قطعه سکه به خریداران خبر داد و گفت: ۳۲۶ هزار قطعه سکه در نیمه نخست امسال وارد بازار شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۰۱
اصغر بالسینی با بیان این مطلب افزود: پنجمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان در این مرحله، بیش از ۷۱ هزار قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور را تحویل خواهند گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وی ادامه داد: مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری شده است.

بالسینی خاطرنشان کرد: تاکنون و در سررسیدهای اردیبهشت، خرداد، تیرماه و مردادماه، ۳۲۶ هزار و ۳۷۰ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است که با تحویل سکه های پیش فروش سررسید شهریورماه این تعداد تحویل به ۳۹۷ هزار و ۳۷۹ خواهد رسید.

وی اظهار داشت: طی شهریور و مهر امسال از دو مسیر حراج و پیش فروش، انواع سکه بانک مرکزی به بازار وارد خواهد شد که تعداد کل این سکه ها به بیش از ۱۳۳ هزار قطعه خواهد رسید.

