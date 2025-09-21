En
کشف چاقو در سینه مرد تانزانیایی

مردی تانزانیایی متوجه عفونت در سینه خود شد و پس از بررسی‌های پزشکی، مشخص شد تیغه چاقویی در حفره قفسه سینه او باقی مانده است.
کشف چاقو در سینه مرد تانزانیایی

مرد ۴۴ ساله‌ای در تانزانیا به مدت ۱۰ روز دچار عارضه عجیبی شده بود؛ چرک از سوراخی در سینه مرد ترشح می‌شد که موجب شد او به اورژانس مراجعه کند. او به پزشکان گفت دردی ندارد و نفس کشیدن برایش مشکلی ایجاد نمی‌کند. تب نداشت و علائم حیاتی او طبیعی بودند.

به گزارش تابناک، وقتی پزشکان مرد را معاینه کردند، دریافتند قفسه سینه سمت راست او در قسمت جلویی صاف شده و هنگام دم در آن سمت کامل باز نمی‌شود. آن‌ها تأیید کردند چرک از حفره‌ای زیر نوک پستان ترشح می‌شود.

در طول معاینه، مرد گزارش داد هشت سال پیش در جریان یک «درگیری خشونت‌آمیز» چندین بار در سینه، پشت، شکم و صورتش با چاقو ضربه خورده است. آن زمان هیچ تصویربرداری انجام نشده و تنها درمان‌های اولیه سطحی برای زخم‌های متعدد چاقو دریافت کرده بود. او گفت طی هشت سال بعد، هیچ مشکل سلامتی ناشی از آن زخم‌ها نداشته است.

اما یک تصویر رادیوگرافی نشان داد تیغه فلزی بزرگی در حفره قفسه سینه مرد باقی مانده است. این حفره که به آن «قفسه سینه» نیز گفته می‌شود، بالای شکم قرار دارد و قلب و ریه‌ها را در بر می‌گیرد. تیغه که از پشت قفسه دنده تا جلوی آن امتداد یافته بود، از پشت نزدیک کتف راست وارد بدن شده بود.

تیغه چاقو بین دنده پنجم و ششم در پشت گیر کرده و نوک آن بین دنده سوم و چهارم در جلوی قفسه سینه قرار داشت. یک سی‌تی‌اسکن نشان داد شکستگی‌هایی در کتف و چند دنده بهبود یافته‌اند. لایه‌هایی از چرک و بافت‌های مرده یا در حال مرگ تیغه چاقو را احاطه کرده بودند.

 

