جنجال جدید ترامپ درباره جو بایدن و ایران!

رئیس‌جمهور آمریکا، ساکن پیشین کاخ سفید را «حرامزاده» خواند و ادعا درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد.
«دونالد ترامپ» روز یکشنبه و در چهارمین مراسم شام سالانه بنیانگذاران موسسه آمریکایی «کورنراستون» در «مونت ورنون» ویرجینیا سخنرانی پرحاشیه‌ای انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ درباره روسیه گفت: «اروپایی‌ها از روسیه نفت می‌خرند، قرار نبود این اتفاق بیفتد، درست است؟»

۱۶ سپتامبر و پیش از آنکه او به انگلیس برود به اروپایی‌ها تاکید کرده بود که خرید نفت روسیه را کنار بگذارند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرد که «متیو ویتاکر» سفیر آمریکا در ناتو فشار بر اروپا را در این مورد افزایش دهد.

مسکو بارها گفته که کشورهای غربی با امتناع از خرید منابع انرژی از روسیه مرتکب اشتباهی جدی شده‌اند. در حقیقت آن‌ها همچنان به خرید زغال سنگ، نفت و گاز روسیه ادامه می‌دهند، فقط با قیمت بالاتر و از طریق واسطه‌ها.

بایدن حرامزاده است!

طبق گزارش ریانووستی، ترامپ در ادامه سخنرانی خود در ویرجینیا به «جو بایدن» حمله کرد و او را «حرمزاده»، «احمق» و «بدجنس» توصیف کرد.

ترامپ پس از صحبت‌های پراکنده در مورد دستاوردهایش از جمله «پایان دادن به استفاده ابزاری از نیروهای مجری قانون علیه معتقدان مذهبی»، به شرکت‌کنندگان در ضیافت شام ویرجینیا گفت: «بایدن همیشه آدم بدجنسی بود، اما هیچ‌وقت آدم باهوشی نبود. اگر به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش برگردیم، او آدم احمقی است.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان اظهارات خود و پیش از بازگشت به موضوع پایان دادن به تعصب ضد مسیحی در ایالات متحده، «کشوری که سوگند وفاداری‌اش مستقیما به خدا اشاره دارد»، گفت: «بایدن همیشه یک حرامزاده‌ بدجنس بود. اوضاع چطور پیش می‌رود؟ الان دیگر برایش خوب پیش نمی‌رود. وقتی دلت برایش می‌سوزد، یادت باشد که آدم بدی بوده است.»

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها به بایدن حمله و تلاش کرده است تا بایدن را بیش از پیش مقصر جلوه دهد طوریکه حتی وال استریت ژورنال به او هشدار داده است که استراتژی سرزنش بایدن «دیگر خیلی جواب نخواهد داد.» ترامپ بارها و بارها از سال ۲۰۱۹، بایدن را «احمق» و «فردی با ضریب هوشی پایین» خطاب کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده همچنین پیش از این، به تئوری‌های توطئه‌آمیزی دامن زده است که ادعا می‌کنند بایدن در سال ۲۰۲۰ اعدام و با یک «کلون رباتیک» جایگزین شده است. ترامپ حتی اوایل امسال، پستی حاوی این ادعاهای عجیب و غریب را در حساب «تروث سوشال» خود به اشتراک گذاشت.

سومین رئیس‌جمهور برتر آمریکا هستم!

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت هایش در این ضیافت شام ادعا کرد که «جرج واشنگتن» اولین رئیس‌جمهور آمریکا به او رای می‌داد و از منبعی ناشناس تمجید کرد که گفته بود ترامپ سومین رئیس‌جمهور برتر آمریکا پس از جرج واشنگتن و «آبراهام لینکلن» است.

به درگیری بین ارمنستان و کامبوج پایان دادم!

ترامپ که پیشتر در بخش‌هایی از صحبت‌هایش با «کر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس اظهارات نادرستی را درباره جمهور آذربایجان و ارمنستان مطرح کرده بود، این بار هم گفت: «ما درگیری بین کامبوج و ارمنستان را متوقف کردیم. این درگیری آغاز شده و چیزی بدی بود.»

او در دیدار با استارمر، به اشتباه «ارمنستان» را «آلبانی» گفته بود و مدعی شد که درگیری با جمهوری آذربایجان را که هرگز عضوی از منطقه بالکان نبوده را حل و فصل کرده است. این گاف سومین گاف ترامپ در نشست خبری مشترکش با استارمر بود که در آن، او خودش را یک صلح طلب دانست.

در حقیقت این ارمنستان بود که رسما با توافق صلح با جمهوری آذربایجان در نشست ماه گذشته در کاخ سفید موافقت کرد و به درگیری‌های چندین دهه‌ای در منطقه قفقاز جنوبی پایان داد.

ترامپ همچنین در پاسخ به اینکه آیا درباره استونی مطلع شده یا خیر، نیز گفت: «هنوز نه.»

تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کردم

رئیس‌جمهور آمریکا در این سخنرانی بار دیگر مدعی شده که برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی ایران را با بمب‌افکن‌های خود «نابود» کرده است؛ ادعایی که ابتدا توسط جامعه اطلاعاتی آمریکا رد شد اما با فشار ترامپ، آن‌ها بر ادعای ترامپ صحه گذاشتند.

گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله ان‌بی‌سی نیز حاکی از آن است که ادعای ترامپ درست نیست.
 

 

