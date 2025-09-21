کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز بارش باران در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی با هشدار هواشناسی سطح نارنجی و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی همراه است.»
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، فریبا گودرزی افزود: «بارش رگبار پراکنده باران همچنین در دامنههای جنوبی البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز و نیز همراه با کاهش نسبی دما مورد انتظار است. روند کاهش نسبی دما در این مناطق تا دوشنبه و بارش در این مناطق تا پایان هفته با شدت و ضعف ادامه دارد.»
گودرزی ادامه داد: «بارش رگبار پراکنده همراه با رعد و برق در ارتفاعات هرمزگان نیز پیشبینی میشود.»
به گفته کارشناس سازمان هواشناسی کشور، تا ۳ روز آینده وزش باد شدید موقتی در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و همچنین در غرب، جنوب غرب، دامنه شمالی و جنوبی البرز سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا میشود.
گودرزی گفت: «تا چهارشنبه شمال شرق و شرق و برای سرویس آینده باد و گرد و خاک و دارند.»
دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است.
وزش باد در ساعات عصرگاهی در تهران با احتمال خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. بیشینه دمای تهران ۲۷ درجه است. روند کاهش دما تا پایان هفته در تهران مورد انتظار است.
رکورد گرما در استان بوشهر
کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، خنکترین منطقه کشور، توچال در تهران با دمای ۴ درجه و سراب ۵ درجه گزارش شدهاست. گرمترین منطقه کشور هم شبانکاره در بوشهر با دمای ۵۰ درجه گزارش شدهاند. خنکترین مرکز استان، ارومیه ۵ درجه و گرمترین مرکز استان اهواز با دمای ۴۵ درجه ثبت شدهاست.»
گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان میدهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۱.۲ درجه افزایش داشتهاست. استانهای کرمان با افزایش دمای ۲.۶ درجهای، سیستان و بلوچستان با افزایش ۲.۴ درجه و خراسان جنوبی با افزایش دمای ۲.۱ درجه در صدر جدول افزایش دما هستند.
در این مقایسه ۲۵ استان افزایش دما نشان دادهاند، استان قزوین هیچ تغییر دمایی نداشته و استانهای قم، گلستان، آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل کاهش دما نشان دادهاند. اردبیل با منفی ۲.۲ بیشترین کاهش دما را ثبت را داشتهاست. افزایش دمای تهران هم در این مقایسه ۰.۲ درجه شدهاست.
