هشدار سطح زرد برای گرد و غبار تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به هشدار اداره کل هواشناسی، از احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه خبر داد و توصیه کرد شهروندان، به‌ ویژه گروه‌ های حساس، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
به گزارش تابناک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به هشدار اداره کل هواشناسی، از احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه خبر داد و توصیه کرد شهروندان، به‌ ویژه گروه‌ های حساس، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. 

حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، ورود گرد و غبار از کانون‌ های داخلی و فرا استانی از عصر روز شنبه ۲۹ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در آسمان استان تهران موجب کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و افزایش غلظت ذرات معلق خواهد شد. 

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌ های بهداشتی، از شهروندان خواست تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ ویژه در ساعات اوج آلودگی، خودداری کنند. 

عباس نژاد با بیان اینکه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار به‌ عنوان گروه‌ های حساس جامعه باید بیش از دیگران مراقب سلامتی خود باشند، از عموم شهروندان خواست، با پرهیز از هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌ شود، همچون روشن کردن آتش یا استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی، در بهبود کیفیت هوا مشارکت کنند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تصریح کرد: براساس پیش‌بینی هواشناسی استان تهران، از فردا شاهد کاهش سرعت باد و متعاقب آن کاهش شاخص ذرات معلق و بهبود کیفیت هوا در استان خواهیم بود.

