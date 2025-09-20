En
ادارات کدام استان‌ها فردا، ۳۰ شهریور تعطیل است؟

مسئولان اعلام کردند درصورت رسیدن میانگین شاخص آلودگی هوا به ۲۰۰ ادارات فردا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ تعطیل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۱۵
1193 بازدید
ادارات کدام استان‌ها فردا، ۳۰ شهریور تعطیل است؟

 به گزارش تابناک، در یکی از کم‌سابقه‌ترین رخدادهای گردوغبار ایران، اغلب کانون‌های داخلی کشور به‌ویژه در مرکز ایران فعال شدند. امروز آسمان استان‌های تهران، البرز، قزوین و گیلان با هجوم ریزگردها غبارآلود شده است و شاخص کیفیت هوا ناسالم و قرمز شده است.

قزوین

مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با بیان اینکه اعداد آلودگی به صورت مقطعی به ۵۰۰ نیز رسیده، تاکید کرد: میانگین عدد ما به ۱۵۰ نرسیده است. اگر چنانچه میانگین به عدد ۲۰۰ برسد، قطعاً بحث تعطیلی ادارات را خواهیم داشت. علت نوسانات شدید در شاخص آلودگی را باد‌های جنوبی است. این اعداد ایستگاه‌ها را به صورت سینوسی عمل می‌کند و احتمال دارد در مدت کوتاهی عدد به ۵۰۰ و نهایتاً ۱۰ دقیقه بعد به ۴۰۰ یا حتی زیر ۴۰۰ برسد. وی آخرین آمار را در قزوین ۱۶۴، الوند ۳۵۴، تاکستان ۲۵، محمدیه ۳۱۵ و بوئین‌زهرا ۴۸۰ اعلام کرد و مجدداً تاکید کرد که با وجود این اعداد مقطعی، میانگین ۲۴ ساعته به ۱۵۰ نرسیده است. هنوز خبری از تعطیلی ادارات قزوین فردا یکشنبه منتشر نشده است. درصورت اعلام این گزارش به روزخواهد شد.

تهران

به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۲۵ هم اکنون روی عدد ۱۹۲ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد. هنوز خبری از تعطیلی ادارات تهران فردا یکشنبه منتشر نشده است. درصورت اعلام این گزارش به روزخواهد شد.


 البرز

به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای البرز امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۲۵ هم اکنون روی عدد ۱۱۴ و در وضعیت ناسالم  برای گروه های حساس قرار دارد. گروه‌های حساس ممکن است آثار جسمی را بلافاصله حس کنند. افراد سالم ممکن است بر اثر فعالیت بلند-مدت دچار مشکل تنفس و ناراحتی گلو شوند. فعالیت در هوای آزاد را محدود کنید. هنوز خبری از تعطیلی ادارات البرز فردا یکشنبه منتشر نشده است. درصورت اعلام این گزارش به روزخواهد شد.

خوزستان

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای چهارده شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد. هنوز خبری از تعطیلی ادارات خوزستان فردا یکشنبه منتشر نشده است. درصورت اعلام این گزارش به روزخواهد شد.

