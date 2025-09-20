تعطیلی یک کافه دیگر به دلیل سرو مشروب

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کافه «بارون» که اقدام به عرضه مشروبات الکلی و ایجاد محیطی ناسالم کرده بود، روز گذشته پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شد.
در طول روزهای گذشته کافه رستوران کاریز در بوستان نهجالبلاغه پلمب شد. مراسم (سامر پارتی) در مجتمع تجاری اطلس مال نیاوران متوقف و دو کافهرستوران بانی چو و سوئیت لانژ هم در پی تخلفات عمده پلمب شدند.
هنگام ورود و بازرسی ماموران از کافه بارون در خیابان استخر، متصدی در حال ارائه مشروبات الکلی به حدود ۵۰نفر مشتری بود که در ادامه در بازرسی از محل، مشروبات الکلی دست ساز نیز کشف و ضبط شد.پلیس اطلاعات، عمده تخلفات این واحدصنفی را دارا نبودن پروانه کسب، عدم رعایت مقررات صنفی، سرو و نگهداری مشروبات الکلی و عدم رعایت حجاب اعلام کرد.
سرو مشروبات الکلی در کافهها و رستورانها بخشی از گلایه شهروندان است که در قالب چندین پویش در سامانه فارس من ثبت شده و از مسؤولان برخورد قاطع با متخلفان را خواستار شدهاند.
