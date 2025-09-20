En
کد خبر: ۱۳۲۹۶۱۲
به گزارش تابناک، ملی‌پوشان تیم ملی فوتسال ایران در مقدماتی انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ فوتسال به مصاف بنگلادش رفت.

سلام نظامی ملی‌پوشان فوتسال ایران قبل از دیدار با بنگلادش

tabnak.ir/005ZtM
