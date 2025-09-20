\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0628\u0646\u06af\u0644\u0627\u062f\u0634 \u0631\u0641\u062a.\n