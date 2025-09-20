En
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۵۱ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۵۱ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
4
پاسخ
از بورس دیگه چیزی نماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
مردم بیچاره شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
اینهایی که سهام خود را می فروشند، دو ماه دیگه باید 50 درصد بیشتر خریداری کنند.

بورس چنان رشد کنه که همه انگشت به دهان بمانند.

صورت مالی شرکت ها به زودی میاد. ساقه طلایی 32 هزار تومنی یعنی سودسازی 60 درصدی.
