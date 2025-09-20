مهره سوخته، سفیر آمریکا در سازمان ملل شد!

مجلس سنای آمریکا به درخواست دونالد ترامپ، صلاحیت مشاور عزل‌شده امنیت ملی کاخ سفید مایکل والتز را برای نمایندگی واشنگتن در سازمان ملل تایید کرد.

صلاحیت والتز در حالی تایید شده که مدیرعامل آیپک، در کنگره ۲۰۲۵ این لابی، والتز را یکی از عوامل نفوذی آیپک در دولت دونالد ترامپ خوانده بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این چهره ضد ایرانی از ابتدای آغاز به کار دولت ترامپ (اول بهمن ۱۴۰۳) تا ۱۱ اردیبهشت امسال مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود اما به دنبال رسوایی «سیگنال‌گیت» عزل شد.

عزل او پس از آن صورت گرفت که والتز به اشتباه، جفری گلدبرگ سردبیر مجله آتلانتیک را در یک چت گروهی در برنامه سیگنال اضافه کرد که در آن مقامات ارشد دولت ترامپ درباره برنامه‌های حمله به یمن بحث می‌کردند.

والتز در فهرست دریافت‌کنندگان کمک مالی آیپک قرار دارد و مدیرعامل آیپک، در کنگره ۲۰۲۵ این لابی نام والتز را به عنوان یکی از عوامل نفوذی آیپک در دولت ترامپ اعلام کرده بود.

او در سه ماه تصدی منصب مشار امنیت ملی کاخ سفید، بارها علیه ایران موضع گرفته و ایران را «حامی اصلی تروریسم در جهان» خوانده بود.مجلس سنای آمریکا با رأی ۴۷ مثبت در برابر ۴۳ منفی، والتز را به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل تأیید کرد.