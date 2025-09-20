ضرب الاجل ایران برای اروپا / ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران از 5 مهر، درباره رویکرد، جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما هنوز یک هفته فرصت داریم و در این فاصله، رئیسجمهور به نیویورک سفر خواهد کرد تا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل، با سران اروپایی دیدارهایی داشته باشد. این رایزنیها میتواند تعیینکننده باشد.
بخشایش در توضیح موضع ایران و درخواستهای طرف اروپایی اظهار داشت: اروپاییها خواهان بازرسی کامل از سایتهای هستهای و اطلاع از وضعیت اورانیوم ۶۰ درصدی پس از حملات آمریکا هستند. در مقابل، ایران خواستار تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و ادامه تعلیق تحریمها بود، اما این درخواست از سوی غرب رد شد. با این حال، تا نهایی شدن تصمیم شورای امنیت یک هفته زمان باقیست.
وی به نقش کره جنوبی به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت اشاره کرد و گفت: رئیس فعلی شورای امنیت اهل کره جنوبی است و برای کسب رضایت غرب، این قطعنامه را یک ماه زودتر از موعد مطرح کرد. اگر این اقدام یک هفته دیرتر انجام میشد، ریاست دورهای شورا به روسیه میرسید و شرایط میتوانست متفاوت باشد.
خروج از ان پی تی و لغو توافق قاهره در دستور کار مجلس
بخشایش با اشاره به سناریوهای پاسخ ایران گفت: در صورت نهایی شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی میتواند تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهطور کامل اجرا کند. همچنین توافق قاهره (تفاهم ایران و آژانس) را به صفر برسانیم و در مجلس نیز طرح خروج از NPT را کلید خواهیم زد.
وی در عین حال تأکید کرد که خروج از NPT به معنای حرکت به سمت بمب اتم نیست، گفت: ما بهدنبال ساخت سلاح هستهای نیستیم. اورانیوم با غنای ۶۰ درصد یک ابزار چانهزنی در مذاکرات است، نه مقدمه ساخت بمب.
این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره ابعاد اقتصادی ماجرا گفت: فعلاً فعالسازی مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد. ممکن است روی نرخ دلار، طلا و بازار آزاد اثر بگذارد، اما تجارت اصلی ما با کشورهای همسایه و چین عمدتاً تهاتری است. امیدواریم چین عقبنشینی نکند، اگرچه ممکن است از این فرصت برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده کند.
اگر خروج از ان پی در اختیار مجلس باشد قطعا از آن خارج می شود
وی در پاسخ به این پرسش که اگر رایزنیها نتیجه ندهد، آیا خروج از NPT قطعی خواهد بود، تصریح کرد: اگر تصمیم در اختیار مجلس باشد، قطعاً از NPT خارج میشویم. اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
بخشایش با اشاره به ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز گفت: از شش عضو اصلی شورا، دو نفر دولتی هستند. قرار است نظر همه اعضا اخذ شود و فعلاً باید منتظر جمعبندی نهایی بمانیم.
وی در پایان به دو رویکرد اصلی در سیاست خارجی ایران اشاره کرد: رویکرد اول، تعامل با نظام بینالملل با حفظ آرامش داخلی است. اما تجربه نشان داده که غرب تنها زبان زور و اقتدار را میفهمد. هر زمان با اقتدار با آنها برخورد کردهایم، عقبنشینی کردهاند.
بخشایش افزود: در نهایت، خروج از NPT با تعلیق همکاری با آژانس تفاوتی ندارد؛ وقتی با آژانس همکاری نکنید، ابهام هستهای شکل میگیرد. این ابهام، همان ابزاری است که میتوان در مذاکرات از آن استفاده کرد، بدون آنکه الزاماً به سمت ساخت بمب برویم.
به گزارش تابناک، روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامهای را که خواستار لغو دائمی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بود، رد کرد.
