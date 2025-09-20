En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرحله جدید سود سهام عدالت کی واریز می شود؟

تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۶۵
| |
3 بازدید
مرحله جدید سود سهام عدالت کی واریز می شود؟

سود سهام عدالت ۱۴۰۴ قرار بود شهریور ماه واریز شود ولی هنوز خبری واریز  مرحله جدید سود سهام عدالت نیست . تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سازمان بورس اعلام کرد که مرحله ی دوم سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ طی دو تا سه هفته آینده و با مبالغی مشابه پرداخت اسفند سال گذشته انجام می‌ شود؛ یعنی حدود ۷۴۴ هزار تومان برای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی، ۸۰۵ هزار تومان برای سبد ۵۳۲ هزار تومانی و بیش از ۱.۵ میلیون تومان برای سهام یک‌ میلیونی.

به گزارش صدای بورس؛ سازمان بورس اعلام کرد که مرحله ی دوم سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ طی دو تا سه هفته آینده و با مبالغی مشابه پرداخت اسفند سال گذشته انجام می‌ شود؛ یعنی حدود ۷۴۴ هزار تومان برای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی، ۸۰۵ هزار تومان برای سبد ۵۳۲ هزار تومانی و بیش از ۱.۵ میلیون تومان برای سهام یک‌ میلیونی.

تأخیر در این پرداخت به دلیل واریز ناقص برخی شرکت‌ های بزرگ از جمله هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران است و آغاز واریز پس از تکمیل تعهدات و اعلام شورای عالی بورس خواهد بود.

گفتنی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ سود سهام عدالت طبق مصوبه جدید به‌ جای یکجا، در چند نوبت زمان‌ بندی‌ شده پرداخت می‌ شود تا روند منظم‌تری داشته باشد. سهامداران گرامی می‌توانند وضعیت پرداخت را از طریق سامانه samanese.ir، اپلیکیشن‌ های بانکی یا شماره ۴۰۳۰ پیگیری کنند و از صحت شماره شبا و فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند. سازمان بورس تأکید کرده است که تنها اطلاعیه‌ های رسمی مرجع معتبر برای دریافت اخبار و جلوگیری از کلاهبرداری هستند و باید به این نکته ی مهم توجه ویژه ای داشته باشید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سهام عدالت سود سهام عدالت واریز سود واریز سود سهام خبر فوری زمان واریز سود سهام عدالت
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سود سهام عدالت کی پرداخت می‌شود؟
زمان واریز سود سهام عدالت+جزئیات
زمان واریز باقیمانده سود سهام عدالت هنوز مشخص نیست
سود سهام عدالت تا پایان امشب واریز می‌شود
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
میزان سومین سود سهام عدالت اعلام شد
خبر واریز مرحله سوم سود سهام عدالت
سود سهام عدالت جدید چقدر است؟
چرا سود سهام عدالت پرداخت نشده است؟
واریز مرحله دوم سود سهام عدالت از ماه آینده
چه خبر از پرداخت سود سهام عدالت؟
زمان واریز سود سهام عدالت مشخص نیست
سود سهام عدالت سال ۹۷ بیشتر از دو سال اخیر
چه مقدار از سود سهام عدالت واریز می‌شود؟
جامانده های دریافت سود سهام عدالت بخوانند
چرا خبری از واریز بخش دوم سود سهام عدالت نیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان سال
اولتیماتوم برای واریز سود سهام عدالت
چند نفر در کشور مشمول سود سهام عدالت می شوند؟
اعلام زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۶
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۳۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۶ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zsb
tabnak.ir/005Zsb