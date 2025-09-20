مرحله جدید سود سهام عدالت کی واریز می شود؟

سود سهام عدالت ۱۴۰۴ قرار بود شهریور ماه واریز شود ولی هنوز خبری واریز مرحله جدید سود سهام عدالت نیست . تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سازمان بورس اعلام کرد که مرحله ی دوم سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ طی دو تا سه هفته آینده و با مبالغی مشابه پرداخت اسفند سال گذشته انجام می‌ شود؛ یعنی حدود ۷۴۴ هزار تومان برای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی، ۸۰۵ هزار تومان برای سبد ۵۳۲ هزار تومانی و بیش از ۱.۵ میلیون تومان برای سهام یک‌ میلیونی.

تأخیر در این پرداخت به دلیل واریز ناقص برخی شرکت‌ های بزرگ از جمله هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران است و آغاز واریز پس از تکمیل تعهدات و اعلام شورای عالی بورس خواهد بود.

گفتنی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ سود سهام عدالت طبق مصوبه جدید به‌ جای یکجا، در چند نوبت زمان‌ بندی‌ شده پرداخت می‌ شود تا روند منظم‌تری داشته باشد. سهامداران گرامی می‌توانند وضعیت پرداخت را از طریق سامانه samanese.ir، اپلیکیشن‌ های بانکی یا شماره ۴۰۳۰ پیگیری کنند و از صحت شماره شبا و فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند. سازمان بورس تأکید کرده است که تنها اطلاعیه‌ های رسمی مرجع معتبر برای دریافت اخبار و جلوگیری از کلاهبرداری هستند و باید به این نکته ی مهم توجه ویژه ای داشته باشید.