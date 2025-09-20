به گزارش تابناک؛ در راستای توسعه خدمات دیجیتال و تسهیل امور مالیاتی، سروشپلاس از توسعه بات پرداخت مالیات خبر داد.
این بات هوشمند به گونهای طراحی شده که کاربران میتوانند تنها با چند کلیک ساده، مالیات خود را مدیریت و پرداخت کنند. از ویژگیهای کلیدی این بات میتوان به پرداخت امن و سریع به صورت نقدی یا اقساطی و نیز امکان جدید نشاندار کردن مالیات اشاره کرد.
در این قابلیت، افراد میتوانند مشخص کنند که مالیات پرداختی آنها در کدام پروژه ملی هزینه شود.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مشمولان مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی صاحبان مشاغلی هستند که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ حداکثر ۲۱۶ میلیارد ریال بوده است.
مودیان واجد شرایط میتوانند تا ۳۱ شهریور ماه نسبت به پرداخت مالیات خود از طریق این بات در بخش ویترین اپلیکیشن سروش پلاس اقدام کنند.
