کیهان: گرانی ها به خاطر همراهی مسئولان با امریکاست

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ ️در وزارتخانهای که برخی مدیرانش اولویتهای دیگری دارند؛ مدیرانی هستند که بیش از آن که به دنبال تنظیم بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم باشند در سفرهای خارجی حضور دارند!
تشدید گرانیها با وجود وفور کالا، طبیعی نیست و مشکوک و آشکارا همسویی با فشار آمریکاییهاست. گرانیهای عجیب و غریب که در تمام کالاها و خدمات مشهود است؛ از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمیتوان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بیعرضگی برخی مسئولان و نوعی همراهی با دشمن است.
ستاد تنظیم بازار، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمتها در حوزههای مختلف هستند اما با وعدههای بسیار در سخنرانیها، مصاحبهها، توئیتها و...، در عمل، موفق نبودهاند.
