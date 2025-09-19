تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است

سفیر پیشین آمریکا در ناتو میگوید آنچه باید امیدوار باشیم این است که رهبران ایران و آمریکا اهمیت تغییر روابط غرب با ایران به سمت بهبودی را درک کنند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه ۲۸ شهریور درباره ادامه لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران رأی گیری کرد.
۹ عضو شورای امنیت علیه فعال سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران رأی دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.
رد پیش نویس ارائه شده از سوی کره جنوبی در شورای امنیت به معنی آن است که مکانیسم ماشه در راستای عدم لغو تحریمها علیه ایران، باقی میماند.
با توجه به سازوکار و روند مکانیسم ماشه با این حساب قطعنامه تداوم لعو تحریمهای ایران تصویب نشد.
این رأیگیری به معنی آن است که در صورت عدم حلوفصل اختلافات میان طرفها تحریمهای شورای امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر فعال خواهند شد.
رأی اعضای شورای امنیت به این قطعنامه به شرح زیر است:
آرای مخالف: آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی
آرای موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر
آرای ممتنع: کرهجنوبی و گویان
در همین حال، سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا در تاریخ ۲۸ اوت، شورای امنیت را از آغاز روند «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران مطلع کردند. این اقدام، یک دوره ۳۰ روزه برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک را فعال کرده که اکنون رو به پایان است.
در صورت عدم توافق دیپلماتیک تا پایان این دوره، تحریمهای سازمان ملل متحد بهطور خودکار و بدون نیاز به رأیگیری مجدد بازخواهد گشت.
پیش از این «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه در گفتوگویی با شبکه اسرائیلی گفت: «بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود. چرا که آخرین اخباری که از طرف ایرانیها داریم جدی نیست.»
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با «رابرت ادواردز هانتر» سفیر پیشین امریکا در در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) انجام داده که در ادامه آمده است.
«رابرت ادواردز هانتر» عضو ارشد مرکز «روابط ترانس آتلانتیک» در دانشگاه «جانز هاپکینز» است. وی در کارنامه خود سوابقی، چون مدیریت مرکز «مطالعات استراتژیک ترانس آتلانتیک» در دانشگاه دفاع ملی آمریکا و سمت مشاور ارشد اندیشکده «رند» را دارد. از سمتها و مسئولیتهای دیگر وی در دوههای مختلف میتوان به این موارد اشاره کرد: مشاور سیاست خارجی سناتور ادواردام. کندی (از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷)، محقق ارشد شورای روابط خارجی (از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳)، محقق مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژی (IISS) از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹، همکاری در پروژه پولاریس (Polaris) نیروی دریایی، عضو هیأت سیاست دفاعی «ویلیام کوهن» وزیر دفاع بیل کلینتون (رئیس جمهور سابق آمریکا)، معاون انجمن پیمان آتلانتیک (از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱)، محقق مرکز علوم و امور بین الملل بلفر در دانشگاه هاروارد، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ناتو، عضو شورای روابط خارجی و عضو انجمن کنترل تسلیحات و انجمن علوم سیاسی آمریکا.
*قطعنامه تداوم لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد و تحریمهای شورای امنیت علیه ایران از روز ۲۸ سپتامبر علیه ایران باز میگردند. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت اعلام کرده است که هنوز شانس برای دیپلماسی واقعی وجود دارد و و خواستار بازگشت دیپلماسی شده بود. آیا امکان سازش میان طرفین تا ۲۷ سپتامبر وجود دارد؟
امیدوارم چنین شود. ولی واقعیت این است در این مورد تردید دارم.
*پیش از این، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافقی جدید برای همکاری دست یافته بودند و مطابق آن آژانس میتوانست از سایتهای آسیب دیده ایران در جنگ نیز تحت شرایطی بازدید کند. چرا این همکاری از سوی طرفهای غربی قابل اعتنا نبود؟
طرفهایی در داخل آمریکا هستند که مایل نیستند شاهد تغییر در روابط با ایران باشند؛ و تندروها در ایران نیز علیه هرگونه تغییر در روابط کارشکنی میکنند.
*پیش از به رأی گذاشتن این قطعنامه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به طرفهای اروپایی پیشنهاد داده بود فعال سازی مکانیسم ماشه را لغو کنند و در مقابل ایران قول رقیق کردن اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد را داده بود. این پیشنهاد ایران توسط آنها رد شد. دلیل آن از نظر شما چیست؟
همانگونه که اشاره کردم مخالفتهای داخلی هم در آمریکا و هم در ایران در خصوص رسیدن به توافق وجود دارد. این طیفها با هر گونه توافقی مخالف هستند.
*ایران اعلام کرده در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را قطع خواهد کرد. در صورت قطع همکاری ایران و آژانس چه سناریوهایی برای برنامه هستهای ایران و واکنش طرف مقابل به ویژه آمریکا و اسرائیل قابل پیش بینی است؟
هنوز برای قضاوت زود است. آنچه باید امیدوار باشیم این است که رهبران ایران و آمریکا اهمیت تغییر روابط غرب با ایران به سمت بهبودی را درک کنند.
