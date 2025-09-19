در جلسه عصر جمعه، شورای امنیت درباره اسنپبک، «میخاییل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در سخنانی عنوان کرد: «کشورهایی که توافق هستهای ایران را امضا کردند، حق ندارند تحریمهای سازمان ملل را علیه آنها دوباره اعمال کنند.»
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه ۲۸ شهریور درباره ادامه لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران رأی گیری کرد.
۹ عضو شورای امنیت علیه فعال سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران رأی دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.
رد پیش نویس ارائه شده از سوی کره جنوبی در شورای امنیت به معنی آن است که مکانیسم ماشه در راستای عدم لغو تحریمها علیه ایران، باقی میماند.
با توجه به سازوکار و روند مکانیسم ماشه با این حساب قطعنامه تداوم لعو تحریمهای ایران تصویب نشد.
این رأیگیری به معنی آن است که در صورت عدم حلوفصل اختلافات میان طرفها تحریمهای شورای امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر فعال خواهند شد.
رأی اعضای شورای امنیت به این قطعنامه به شرح زیر است:
آرای مخالف: آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی
آرای موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر
آرای ممتنع: کرهجنوبی و گویان
در همین حال، سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا در تاریخ ۲۸ اوت، شورای امنیت را از آغاز روند «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران مطلع کردند. این اقدام، یک دوره ۳۰ روزه برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک را فعال کرده که اکنون رو به پایان است.
در صورت عدم توافق دیپلماتیک تا پایان این دوره، تحریمهای سازمان ملل متحد بهطور خودکار و بدون نیاز به رأیگیری مجدد بازخواهد گشت.
پیش از این «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه در گفتوگویی با شبکه اسرائیلی گفت: «بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود. چرا که آخرین اخباری که از طرف ایرانیها داریم جدی نیست.»
طبق گزارش تلویزیون خبری «الجزیره»، این نماینده روس با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) جهت فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «اقدام تروئیکای اروپا برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران هیچ مبنای قانونی ندارد.»
او با بیان اینکه اروپاییها دیپلماسی در مورد برنامه هستهای ایران را رد میکنند، تاکید کرد: «اعمال مجدد تحریمها علیه ایران هیچ مشروعیتی ندارد.»
«باربارا وودوارد» نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد با اشاره به مسئله اعمال تحریمها علیه ایران گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ اجازه اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را میدهد.»
وی افزود: «کشورهای تروئیکای اروپایی آنچه را که از نظر قانونی موظف به اعمال مجدد تحریمها علیه ایران بودند، انجام دادهاند.»
سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد هم پس از این گفت: «جلسه امروز امکان اجرای صحیح توافق هستهای ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ را فراهم خواهد کرد.»
سفیر فرانسه در ادامه اظهارات خود مدعی شد: «ایران اورانیوم را تا ۴۸ برابر سطح مجاز غنیسازی کرده است. علاوه بر این، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به تعهدات خود ذیل توافق هستهای ایران عمل کردهاند.»
او در رابطه با نظام منع اشاعه هستهای گفت: «نظام عدم اشاعه هستهای در معرض تهدید است و ایران به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه فعالیت میدانی بدهد. همچنین، آژانس بینالمللی انرژی اتمی قادر به تعیین سرنوشت اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران نیست.»
سفیر فرانسه افزود: «ما متعهد به تلاش برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک برای برنامه هستهای ایران هستیم.»
