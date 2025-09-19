به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی، در این تماس، ضمن تبریک انتصاب چو هیون به مسئولیت وزیر امور خارجه کره جنوبی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری در تمامی زمینهها تأکید کرد.
طرفین همچنین درباره رایگیری برنامهریزی شده در شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی سئول برای لغو تحریمها علیه ایران به تبادل نظر پرداختند.
عراقچی با اشاره به ماهیت صرفاً صلحآمیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که ایران همواره دیپلماسی را تنها راهکار حل و فصل مسائل بینالمللی، از جمله برنامه هستهای خود میداند و آمادگی دارد هرگونه راهحل منصفانه و متوازن که منافع متقابل را تضمین کند، دنبال کند. وی گفت از کرهجنوبی به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت، که وظیفه اصلی آن حفظ صلح است، انتظار می رود از روندهایی که منجر به افزایش تنش می شود جلوگیری کرده و به جای آن مسیر دیپلماسی را هموار سازد.
وزیر امور خارجه کره جنوبی که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر را بر عهده دارد، با تأکید بر پایبندی کشورش به رویههای قطعنامههای شورای امنیت، ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفین به تلاشها در جهت یافتن راهکاری دیپلماتیک ادامه دهند.
در پایان، دو طرف توافق کردند که از فرصت نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دیدار دوجانبه و رایزنی های بیشتر استفاده کنند.
