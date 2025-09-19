امیرحسین صدیق حین بازی در نقش روحانی سکته کرد

امیرحسین صدیق اظهار کرد: این کار سخت بود و برای آن روزی ۱۲ تا ۱۶ ساعت در یک بازه ۵۰ روزه کار کردیم که در این زمان من سکته کردم، اما به دلیل محدودیت زمانی، کمی‌ بعد سر کار حاضر شدم.

صدیق با یادآور اینکه پیشتر هم نقش روحانی را بازی کرده بود خاطرنشان کرد: من قبلاً هم نقش روحانی بازی کرده بودم و این نقش برایم جذاب بود؛ فصل یک را آقای قائمیان بازی کرده بود و بسیار هم خوب بود و فصل دو به من پیشنهاد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: با گروه تولید درباره این شخصیت بسیار صحبت کردیم تا شمایل ایشان روشن شود و قرار شد یک روحانی مردمی‌ باشد که زندگی را وقف این کار کرده و آدمی نیست که برای پول کار کند و در کنار خادمی مسجد، سعی در راهنمایی مردم دارد. تلاش شد به این سمت برویم.

امیرحسین صدیق اظهار کرد: این کار سخت بود و برای آن روزی ۱۲ تا ۱۶ ساعت در یک بازه ۵۰ روزه کار کردیم که در این زمان من سکته کردم، اما به دلیل محدودیت زمانی، کمی‌ بعد سر کار حاضر شدم.

این بازیگر در توضیح چرایی انتخاب این نقش به روابط عمومی صداوسیما گفت: روحانی‌ای که من نقش آن را بازی می‌کنم، چون روان‌شناسی خوانده، تلاش می‌کند مشکلات محله کوچکش را به طریقی که بلد است و فکر می‌کند درست است، حل کند و فکر می‌کنم این خصلت در این آدم‌ها در واقعیت وجود داشته باشد و حضورشان در هر محله کمک‌کننده است.

این بازیگر گفت: از دیگران می‌شنوم که از قصه این روحانی خوششان آمده است و آن را باور کرده‌اند. زمانی که در حین تولید در خیابان فیلم‌برداری می‌کردیم، مشخص نبود که هنرپیشه‌ام و مردم او را باور می‌کردند.



این بازیگر اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که همه روحانیون جدی نیستند و اتفاقاً به دلیل ارتباطی که با همه افراد جامعه دارند، طنز را به‌خوبی می‌شناسند که در جاهای سخت راهگشای ایشان است. من در ایفای نقش این روحانی تلاش کرده‌ام که نقش فراموش‌شده این قشر را دوباره یادآوری کنم.

وی افزود: به‌جز فشار کار و متن که برایم بسیار مهم بود و حتی شب‌ها هم به آن فکر می‌کردم، تلاش کردم تا درباره مسائل و موضوعات مختلف جوابی به بیننده در مورد مشکلات بدهیم که درخور و عاقلانه و از منظر فقهی صحیح باشد. چون می‌دانستیم که این نقش و حرف‌هایش به‌ویژه حساسیت روحانیون را به دنبال خواهد داشت تلاش کردیم که فکورانه و محتاط جلو برویم و همه این‌ها کار را سخت می‌کرد، چراکه بازی کردن و درست درآوردن نقشی که از تجربه شخصی و شغل و شخصیت من دور بود، کار راحتی نبود.