حکم گوش دادن به آهنگ تولید شده با هوش مصنوعی

رهبر معظم انقلاب به پرسشی درباره « گوش دادن به آهنگ حرام تولید شده با هوش مصنوعی » پاسخ گفتند.
حکم گوش دادن به آهنگ تولید شده با هوش مصنوعی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به استفتاء پیرامون «گوش دادن به آهنگ حرام تولید شده با هوش مصنوعی » پاسخ گفتند، که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید، تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: در موارد حرمت، فرقی بین اینکه منشأ تولید این صدا، شخص حقیقی و یا هوش مصنوعی باشد، وجود ندارد.

یکی از آخرین پرسش و پاسخ‌های احکام که در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتظر شده بدین شرح است:

با توجه به اینکه صدای خواننده زن اگر غنایی باشد برای مرد حرام است، آیا گوش دادن به آهنگ‌هایی که توسط هوش مصنوعی ساخته می‌شوند و از صدای خوانندگان زن تقلید می‌کنند، نیز حرام است یا خیر؟

در موارد حرمت، فرقی بین اینکه منشأ تولید این صدا، شخص حقیقی و یا هوش مصنوعی باشد، وجود ندارد.

