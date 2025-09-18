به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع دیپلماتیک شامگاه پنجشنبه از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رأیگیری درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کرهجنوبی درمورد لغو تحریمها علیه ایران خبر دادند.
در همین راستا، «لارنس نورمن» خبرنگار نشریه آمریکایی «والاستریتژورنال» در رشته توئیتی تفصیلی، به توضیح درباره این جلسه پرداخت.
او نوشت: «گزارشها درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در روز جمعه یک سوءتفاهم گسترده است. رأیگیری فردا یک رأیگیری رویهای در مورد قطعنامهای است که کرهجنوبی موظف به ارائه آن بود و پیشنهاد میداد تحریمهای ایران لغو شوند. این قطعنامه رد یا وتو خواهد شد. اما این به معنای شروع اسنپبک نیست.»
نورمن افزود: «در صورت رد شدن قطعنامه، اسنپبک به طور خودکار در نیمهشب ۲۸ سپتامبر اجرایی خواهد شد، مگر اینکه توافقی در آخرین لحظه منجر به قطعنامه جدیدی شود. در حال حاضر بسیار بعید است. اما اتفاقاتی در مجمع عمومی سازمان ملل رخ میدهد، بنابراین نمیتوان آن را به طور کامل رد کرد. بنابراین فردا فقط یک گام دیگر در این فرآیند است.»
در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، این مکانیزم به طور خودکار تمامی تحریمهای لغوشده ذیل توافق هستهای سال ۲۰۱۵ را بازمیگرداند. ایران تأکید دارد که هیچگاه از منافع کامل برجام بهرهمند نشده و خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، مشروعیت چنین اقداماتی را از بین برده است.
پیش از این خبرگزاری انگلیسی «رویترز» نیز به نقل از منابع دیپلماتیک از حاصل شدن «پیشرفتی اندک» در مذاکرات ایران و اروپا خبر داده بود.
خبرگزاری انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد: «در گفتوگوهای روز چهارشنبه بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام، پیشرفت اندکی حاصل شد.»
رویترز نوشت ۲ دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی اعلام کردهاند که گفتوگوهای روز چهارشنبه میان ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس که با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نتیجه محسوسی در آستانه فعالسازی «مکانیزم ماشه» نداشت.
وزارت امور خارجه ایران درباره تماس اخیر «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و همتایان اروپایی خود گزارش کرده است که در این تماس، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفتگو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنشها، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای لغو شده شورای امنیت را فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفتوگو با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده و شیوهنامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرفها درک شود. اکنون نوبت طرفهای مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند.
عراقچی تاکید کرده است ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بینالملل قائل نیستند.
