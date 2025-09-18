۲۷/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 18 September 2025
۲۲:۲۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
479
479
بازدید
پ
اینفوتابناک | کمبود این ۵ ویتامین را جدی بگیرید
اگر همیشه احساس خستگی میکنید کمبود این ۵ ویتامین را جدی بگیرید. اینفوگرافیک تابناک به تأثیر کمبود برخی ویتامینها و مواد معدنی بر خستگی دائمی پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۲۹۳۰۵
تاریخ انتشار:
۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
18 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۳۰۵
|
۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
18 September 2025
|
479
بازدید
479
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ویتامین ها
کمبود ویتامین
خستگی
ویتامین d
امگا 3
اینفوگرافیک
اینفوتابناک
خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانیها را میخنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این گیاه را بخورید ویتامین D بدنتان تامین میشود
اینفوتابناک | اثر کمبود ویتامینها بر پاها
خوددرمانی با ویتامینها و مکملهای دارویی، ممنوع
رابطه خستگی با سکتههای مغزی خفیف
راز جوانی: کشف تازهترین ویتامین ضد پیری!
هشدار جدی درباره مصرف بی رویه ویتامین D
چگونه مکمل مناسب انتخاب کنیم؟
کمبود این ویتامینها و خشکی پوست صورت
علائم کمبود ویتامین B در بدن
۶ علامت کمبود ویتامین که از چهره مشخص میشود
۱۰ نشانهای که میگوید کمبود ویتامین دارید
تشخیص کمبود برخی ویتامینها از روی صورت
دردهای استخوانی با کمبود این ویتامین مرتبط است
دو نشانه کمبود ویتامین D
دردهایی که نشانه کمبود ویتامین D است
اینفوگرافیک | ۶ نشانه کمبود ویتامین D در بدن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
واکنش ایران به تلاش برای تجزیه سوریه
بازداشت دو مدیر استانی در موضوع طرح مسکن ملی
طعنههای سنگین محمدحسین میثاقی به استقلال
قاتل کرمانشاهی را با کت و کراوات دار زدند +عکس
پزشکیان: شهریار، شاعر زندگی بود
ماجرای دیده شدن شیء نورانی در آسمان برخی استانها
اینفوتابناک | کمبود این ۵ ویتامین را جدی بگیرید
شمار مصدومان آتشسوزی مجتمع سبزوار افزایش یافت
متلک به زن متاهل در تهران موجب قتل شد
آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
شمار مصدومان آتش سوزی مجتمع مسکونی در سبزوار
مشاهده شیء نورانی ناشناس در دامغان + عکس
بیسابقهترین حملات صهیونیستها به کرانه باختری
رهبر انصارالله یمن به عربستان هشدار داد
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیام معنادار ترامپ به قطر درباره حمله اسرائیل
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
خبر خوش: تغییرات بزرگ یارانهای در راه است
استقبال خارجیها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه میرود؟
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
(۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران
(۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟
(۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoP
tabnak.ir/005ZoP
کپی شد