En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه

بازار طلا امروز پنج‌شنبه در آخرین روز هفته شاهد کاهش قیمت سکه بود.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۰۱
| |
1027 بازدید
آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه

به گزارش تابناک، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۶۱۵ هزار تومانی، ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۸۲ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۵ امروز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع                         قیمت

سکه امامی.            ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی         ۸۷ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان

نیم سکه.                 ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه                  ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سکه گرمی.              ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار       ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار       ۱۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان 

مثقال طلا                   ۳۷ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان

اونس طلا (دلار)          ۲۳۶۷.۸۲

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه سکه امامی نیم سکه خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۲۵ شهریورماه
پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
جدول قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا تا دی ماه به چه حدی می‌رسد؟
قیمت روز سکه امروز 23 شهریور ماه
قیمت طلا، سکه، دلار در بازار امروز 26 شهریور
افت قیمت طلا و سکه
ادامه واکنش مثبت بازار ارز و طلا
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور
آخرین نرخ طلا سکه دلار. و ارزهای دیجیتال
طلای ۱۸ عیار ریخت + قیمت
قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoL
tabnak.ir/005ZoL