آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه

به گزارش تابناک، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۶۱۵ هزار تومانی، ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۸۲ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۵ امروز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
نوع قیمت
سکه امامی. ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان
سکه بهار آزادی ۸۷ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان
نیم سکه. ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی. ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان
گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان
مثقال طلا ۳۷ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان
اونس طلا (دلار) ۲۳۶۷.۸۲
