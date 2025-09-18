آخرین قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه

به گزارش تابناک، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۶۱۵ هزار تومانی، ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۸۲ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۵ امروز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع قیمت

سکه امامی. ۹۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی ۸۷ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان

نیم سکه. ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سکه گرمی. ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان

مثقال طلا ۳۷ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان

اونس طلا (دلار) ۲۳۶۷.۸۲