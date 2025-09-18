En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط و نشان آمریکا برای آژانس بر سر ایران

ایالات متحده آمریکا تهدید کرده در صورتی که قطعنامه پیشنهادی ایران و کشورهای همسو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شود کمک‌های خود به این نهاد بین‌المللی را قطع خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۹۴
| |
641 بازدید
خط و نشان آمریکا برای آژانس بر سر ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حاشیه شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در وین اتریش در حال برگزاری است، تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده بر سر یک قطعنامه شدت گرفته است.

بر اساس اطلاعات ویژه‌ای که به خبرنگار شبکه المیادین در وین رسیده واشنگتن تهدید کرده است که در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران توسط هیئت مدیره آژانس، بودجه و کمک‌های مالی خود به این سازمان را قطع خواهد کرد و حتی ممکن است از عضویت در آن خارج شود.  

این تهدید که پیش از این توسط توسط بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران هم تأیید شده بخشی از فشار‌های گسترده آمریکا برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ای است که خواستار حفاظت از تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس می‌شود و هر گونه حمله به آنها را ممنوع اعلام می‌کند.

 

کنفرانس آژانس اتمی و پیشنهاد قطعنامه ایران

کنفرانس عمومی آژانس بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این سازمان است که هر ساله برای بحث در مورد مسائل هسته‌ای، ایمنی و عدم اشاعه برگزار می‌شود.  

در سال جاری، حضور مقامات ارشد ایرانی از جمله کمالوندی، این رویداد را به صحنه‌ای برای تقابل دیپلماتیک تبدیل کرده است. ایران، که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را تحت نظارت آژانس پیگیری می‌کند، پیشنهادی برای قطعنامه ارائه داده که بر اساس قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل و آژانس اتمی (مانند قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ که حملات هوایی اسرائیل به رآکتور هسته‌ای عراق را محکوم کرد، و قطعنامه‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ IAEA در مورد حفاظت از تأسیسات هسته‌ای) تدوین شده است.

این قطعنامه بر اصل حفاظت از تأسیسات هسته‌ای تحت ضمانت‌نامه‌های IAEA تأکید دارد و خواستار احترام جهانی به ممنوعیت حملات به چنین تأسیساتی می‌شود.

انگیزه ایران از این پیشنهاد، به‌ویژه پس از حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای خود و نقض حاکمیت قطر توسط اسرائیل در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ریشه در نگرانی‌های امنیتی دارد. ایران استدلال می‌کند که حملات خارجی به تأسیسات هسته‌ای، نه تنها نقض منشور سازمان ملل است، بلکه امنیت جهانی را تهدید می‌کند. کمالوندی در اظهارات خود تأکید کرد که این قطعنامه بر اساس سابقه‌ای از قطعنامه‌های مشابه استوار است و هدف آن تقویت رژیم عدم اشاعه است، نه تقابل مستقیم.

با این حال، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش (E۳: بریتانیا، فرانسه و آلمان) این پیشنهاد را "سیاسی" خوانده و تلاش می‌کنند آن را بلوکه کنند. ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی آژانس اتمی از این اهرم برای اعمال نفوذ استفاده می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا آژانس انرژی اتمی ایران برنامه هسته ای خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مارکو روبیو: موشک‌های ایران منطقه و اروپا را تهدید می‌کند
آمریکا: برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید کاملاً برچیده شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
فشار سیاسی برای مخالفت با قطعنامه ایران در آژانس
مسکو: آماده کمک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستیم
راز عصبانیت اروپا از توافق جدید ایران و آژانس چیست؟
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران
تکرار ادعاهای سیاسی اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران
بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران در کنفرانس آژانس
عراقچی: هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمی‌شود
بیانیه ۴ کشور غربی درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoE
tabnak.ir/005ZoE