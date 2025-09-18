شدیدترین ابزار تحریمی آمریکا علیه نجباء

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که میزان فشار تحریمی ضد جنبش نجباء عراق را به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش داده است.

به گزارش تابناک وزارت خارجه امریکا رسما اعلام کرد که ماهیت سیاست‌های تحریمی خود علیه جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء عراق را از ذیل عنوان SDGT (شامل پیگردهای مالی و اقتصادی) به قالب FTO (با عواقب امنیتی و جنایی) ارتقا داده است.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی نُجَباء، طبق این بازنگری، دولت آمریکا به‌طور رسمی نُجَباء را تشکیلاتی خارجی تعریف می‌کند که در حوزه امنیت و منافع ملی، تهدیدی معتبر برای آمریکا و متحدانش (مثل رژیم صهیونیستی) محسوب می‌گردد.

از دیگر زوایای این نظام تحریمی جدید، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری افراد یا سازمان‌هایی است که به هر نحو به نجباء و برخی دیگر از گروه‌های مقاومت عراق کمک کنند.

ساختار تحریمی فوق، شدیدترین ابزار دیپلماتیک دولت ایالات‌متحده در مواجهه با سازمان‌هایی است که آن‌ها را «تهدید جدی برای امنیت جهانی» قلمداد می‌کند.

در واقع واشنگتن با این اقدام به نُجَباء پیام داده است که از این به بعد به‌مثابه یک سازمان مستقل (و نه نیابتی) تهدیدکننده‌ی امنیت ملی ایالات‌متحده تلقی خواهد شد و اعضا، هواداران و متحدانش نیز به جرم همکاری با مقاومت، از مجازات مصون نخواهند ماند.