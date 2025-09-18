En
وزارت صمت به وزارت سامانه‌ها تبدیل شده

کد خبر: ۱۳۲۹۲۶۹
492 بازدید

وزارت صمت به وزارت سامانه‌ها تبدیل شده

به گزارش تابناک، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردکننده نهایتاً دو بار در سال می‌تواند فعالیت واقعی داشته باشد.سهمیه‌بندی منابع ارزی میان شرکت‌های واردکننده در هاله‌ای از ابهام است!واردکننده برای تعیین ارزش گمرکی و پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی باید ماه‌ها در انتظار باشد.

وی افزود: مشخص نیست مسئول قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت کیست.ساختار موجود در بخش تخصیص ارز برای قطعات یدکی غیرکارشناسی است. رویه‌های رتبه‌بندی تخصیص ارز شفاف نیست؛ آمار دقیق تعداد خودروها، مدل‌ها و نام شرکت‌های واردکننده به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود. در صورت اعلام آمار دقیق واردات خودرو جنگ واردکنندگان آغاز می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: اصلاح سامانه‌های پر ایراد وزارت صمت به کرام الکاتبین واگذار شده است.خودروهایی که تشریفات گمرکی آنها در سال ۱۴۰۳ انجام شده اکنون با تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص می‌شوند!

برچسب ها
خودرو وزارت صمت گمرک واردات
