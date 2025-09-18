تیم ملی کشتی فرنگی در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب چهار نماینده داشت که سه نفر به فینال رسیدند و یک نفر به رده‌بندی رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب از امروز، پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز شد و ملی‌پوشان ایران در چهار وزن روی تشک رفتند.