تیم ملی کشتی فرنگی در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب چهار نماینده داشت که سه نفر به فینال رسیدند و یک نفر به ردهبندی رفت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب از امروز، پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز شد و ملیپوشان ایران در چهار وزن روی تشک رفتند.
میرزازاده هم فینالیست شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۹:۰۰
امین میرزازاده در این دیدار نیمهنهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر یک ونهائو جیانگ از چین را از پیشرو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.
تانک بختیاری ایران در دیدار فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان میرود.
فرخی در فینال
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۴۵
غلامرضا فرخی، کشتیگیر ۲۳ ساله تیم ملی فرنگی ایران در دیدار نیمهنهایی مقابل کودریچ از کرواسی با نتیحه ۷ بر یک به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
عبدولی راهی ردهبندی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۳۰
علیرضا عبدولی در دیدار نیمهنهایی وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر یک مقابل مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان مغلوب شد. او باید در ردهبندی برای کسب مدال برنز تلاش کند.
شگفتیساز فرنگی؛ احمدی به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۲۵
پیام احمدی در مرحله نیمه نهایی الدانیز عزیزلی قهرمان چهار دوره جهان از آذربایجان را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. شگفتیساز تیم ملی فرنگی ایران در دیدار نهایی باید با لولویا واختانگ از گرجستان کشتی بگیرد.
عبدولی چهارمین فرنگیکار در نیمهنهایی
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۳۰
علیرضا عبدولی در یکچهارم وزن ٧٧ کیلوگرم ۳ بر یک سلیمانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد.
پیام ۲۵ ثانیهای احمدی به جهان
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۱۰
پیام احمدی فقط ٢۵ ثانیه نیاز داشت تا حریف سوئیسی را شکست دهد و راهی نیمه نهایی شود.
فرخی به راحتی به نیمهنهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۰۰
غلامرضا فرخی در ٨٢ کیلوگرم، به راحتی رامون بتشارت از سوئیس را برد و به نیمهنهایی رفت.
میرزازاده به نیمهنهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۵:۴۵
امین میرزازاده، تانک بختیاری وزن ١٣٠ کیلوگرم با ضربه فنی رقیب فنلاندی را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد.
علیرضا عبدولی هم مقتدرانه راهی یک چهارم نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۵:۱۲
علیرضا عبدولی با نتیجه 6-0 مقابل ماکساتبیک از قرقیزستان پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.
شروع جذاب و تماشایی پیام احمدی
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۱
پیام احمدی نماینده 55 کیلوگرم ایران، با نتیجه 9-0 مقابل مرادبیک از قرقیزستان پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.
سالتو بارانداز تماشایی و 4 امتیازی پیام احمدی به حریف
غلامرضا فرخی راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۰
غلامرضا فرخی برابر ژیلواسی کشتیگیر سرشناس مجارستان و نایب قهرمان جهان با نتیحه 8-0 با امتیاز عالی پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.
میرزازاده راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۲۱
«امین میرزازاده» پس از استراحت در دور نخست، در یکهشتم وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۸ بر ۰ مقابل مارکو کوسویچ از کرواسی به پیروزی رسید و راهی یکچهارم شد.
عبدولی مقتدرانه راهی یک هشتم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۱۳
علیرضا عبدولی ۵ بر ۰ مقابل سانچز از اسپانیا به پیروزی رسید و راهی یکهشتم شد.
پیروزی فرخی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۳:۱۷
غلامرضا فرخی در دور اول وزن ۸۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۸ بر صفر شین جی لی از چین را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد.