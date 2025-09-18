En
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| ۳ فینالیست در روز نخست؛ عبدولی به رده‌بندی رفت + فیلم

چهار وزن از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در روز نخست پیگیری شد که از تیم ایران سه نفر راهی فینال شدند.
زنده با کشتی فرنگی قهرمانی جهان| پیروزی یک طرفه فرخی

تیم ملی کشتی فرنگی در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب چهار نماینده داشت که سه نفر به فینال رسیدند و یک نفر به رده‌بندی رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب از امروز، پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز شد و ملی‌پوشان ایران در چهار وزن روی تشک رفتند.

میرزازاده هم فینالیست شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۹:۰۰

امین میرزازاده در این دیدار نیمه‌نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر یک ونهائو جیانگ از چین را از پیش‌رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

تانک بختیاری ایران در دیدار فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان می‌رود.

فرخی در فینال
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۴۵

غلامرضا فرخی، کشتی‌گیر ۲۳ ساله تیم ملی فرنگی ایران در دیدار نیمه‌نهایی مقابل کودریچ از کرواسی با نتیحه ۷ بر یک به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

عبدولی راهی رده‌بندی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۳۰

علیرضا عبدولی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر یک مقابل مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان مغلوب شد. او باید در رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش کند.

شگفتی‌ساز فرنگی؛ احمدی به فینال رسید 
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۲۵

پیام احمدی در مرحله نیمه نهایی الدانیز عزیزلی قهرمان چهار دوره جهان از آذربایجان را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. شگفتی‌ساز تیم ملی فرنگی ایران در دیدار نهایی باید با لولویا واختانگ از گرجستان کشتی بگیرد.

عبدولی چهارمین فرنگی‌کار در نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۳۰

علیرضا عبدولی در یک‌چهارم وزن ٧٧ کیلوگرم ۳ بر یک سلیمانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد.

پیام ۲۵ ثانیه‌ای احمدی به جهان
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۱۰

پیام احمدی فقط ٢۵ ثانیه نیاز داشت تا حریف سوئیسی را شکست دهد و راهی نیمه نهایی شود.

فرخی به راحتی به نیمه‌نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۶:۰۰

غلامرضا فرخی در ٨٢ کیلوگرم، به راحتی رامون بتشارت از سوئیس را برد و به نیمه‌نهایی رفت.

میرزازاده به نیمه‌نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۵:۴۵

امین میرزازاده، تانک بختیاری وزن ١٣٠ کیلوگرم با ضربه فنی رقیب فنلاندی را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد.

علیرضا عبدولی هم مقتدرانه راهی یک چهارم نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۵:۱۲

علیرضا عبدولی با نتیجه 6-0 مقابل ماکساتبیک از قرقیزستان  پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.

شروع جذاب و تماشایی پیام احمدی
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۱

پیام احمدی نماینده 55 کیلوگرم ایران، با نتیجه 9-0 مقابل مرادبیک از قرقیزستان پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.

سالتو بارانداز تماشایی و 4 امتیازی پیام احمدی به حریف 

غلامرضا فرخی راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۰

 غلامرضا فرخی برابر ژیلواسی کشتی‌گیر سرشناس مجارستان و نایب قهرمان جهان با نتیحه 8-0 با امتیاز عالی پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.

میرزازاده راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۲۱

«امین میرزازاده» پس از استراحت در دور نخست، در یک‌هشتم وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۸ بر ۰ مقابل مارکو کوسویچ از کرواسی به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم شد.

عبدولی مقتدرانه راهی یک هشتم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۱۳

علیرضا عبدولی ۵ بر ۰ مقابل سانچز از اسپانیا به پیروزی رسید و راهی یک‌هشتم شد.

پیروزی فرخی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۳:۱۷

غلامرضا فرخی در دور اول وزن ۸۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۸ بر صفر شین جی لی از چین را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد.

