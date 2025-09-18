تأمین ۳.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا تا نیمه اول آبان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوآنزا معمولاً از شهریور تا نیمه آبان است؛ بنابراین مردم نگران زمان تزریق نباشند، چرا که واکسنها در همین بازه زمانی تأمین و در داروخانهها توزیع میشوند. بخشی از واکسنهای آنفلوآنزا نیز در اختیار معاونت بهداشتی قرار میگیرد.
وی افزود: تمامی محمولهها، چه وارداتی و چه تولید داخل، تا پایان مهرماه و نیمه اول آبانماه تأمین میشوند. مجموع مجوزهای صادر شده برای واردات، برای حدود ۳.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا است.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: به دلیل اینکه ارز ترجیحی به داروهای حیاتیتر اختصاص یافته، واکسن وارداتی امسال با ارز آزاد تأمین میشود و همین موضوع باعث افزایش قیمت واکسن در بازار شده است.
