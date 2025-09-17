عکس: تصویر رویایی از قله دماوند برنده یک مسابقه عکاسی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، عماد نعمت‌اللهی، عکاس خوش‌ذوق ایرانی، با ترکیب هنرمندانه این عناصر، تصویری خیره‌کننده خلق کرده که توانسته است به لیست نهایی یکی از معتبرترین رقابت‌های عکاسی نجومی جهان راه یابد.

این عکس شگفت‌انگیز که با عنوان «از زمین تا ستاره قطبی» در مسابقه عکاسی نجومی سال رصدخانه سلطنتی انگلستان انتخاب شده، روایتی بصری از پیوند تلاش انسان و عظمت کیهان است.

در پیش‌زمینه عکس، کوه استوار دماوند قرار گرفته و ردی از نور خودروها در مسیر گوسفندسرا و سپس نور هدلامپ کوهنوردان، یک مسیر پرپیچ‌وخم و نورانی را تا نزدیکی قله ترسیم کرده است؛ نمادی از حرکت و تکاپوی انسان برای رسیدن به اوج. اما در آسمان، جادوی اصلی رخ می‌دهد. با استفاده از تکنیک نوردهی طولانی، چرخش زمین به دور خود، ردپایی دایره‌ای و مسحورکننده از ستارگان را بر گنبد آسمان حک کرده است که همگی حول محور ستاره قطبی در گردشند. این قاب، تلاقی زیبای ۲حرکت است: حرکت صعودی و هدفمند انسان روی زمین و حرکت دائمی و باشکوه کیهان در بالای سر او.