به گزارش تابناک به نقل از برنا، سردار "سهام صالحی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان بویراحمد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژوپارس با دو نفر سرنشین مشکوک شده و آن را متوقف نمودند.

وی افزود: ماموران با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به بازرسی از خودرو کرده که موفق به کشف یک عددجام بزرگ ویک عدد جام کوچک طلایی، تعداد ۵۰ عددسکه، ۶ عدد انگشتر، ۵ عدد سنگ، النگو ۲ عدد و تعداد ۶ عدد مهره شدند.

سردار صالحی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اشیاء مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت دو هزار و ۵۰۰ سال پیش و متعلق به دوره ساسانیان وصفویان ودوره اسلامی بوده و ارزش اشیاء مکشوفه بیش از ۶۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: اشیاء مکشوفه تحویل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گردیدو متهمین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.