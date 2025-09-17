En
کشف گنج‌های ۲۵۰۰ ساله از دو مرد بویراحمدی

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد از کشف عتیقه‌های ۲ هزار و ۵۰۰ ساله در شهرستان بویراحمد خبر داد.
777 بازدید
کشف گنج‌های ۲۵۰۰ ساله از دو مرد بویراحمدی

به گزارش تابناک به نقل از برنا، سردار "سهام صالحی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان بویراحمد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژوپارس با دو نفر سرنشین مشکوک شده و آن را متوقف نمودند.

وی افزود: ماموران با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به بازرسی از خودرو کرده که موفق به کشف یک عددجام بزرگ ویک عدد جام کوچک طلایی، تعداد ۵۰ عددسکه، ۶ عدد انگشتر، ۵ عدد سنگ، النگو ۲ عدد و تعداد ۶ عدد مهره شدند.

سردار صالحی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اشیاء مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت دو هزار و ۵۰۰ سال پیش و متعلق به دوره ساسانیان وصفویان ودوره اسلامی بوده و ارزش اشیاء مکشوفه بیش از ۶۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: اشیاء مکشوفه تحویل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گردیدو متهمین دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کهگیلویه و بویر احمد اشیای عتیقه گنج باستانی سکه قدیمی کشفیات دستگیری خبر فوری
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
