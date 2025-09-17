ادای احترام بزرگان هالیوود به رابرت ردفورد فقید

چهره‌های مهم هالیوود به درگذشت رابرت ردفورد، ستاره سینما، واکنش نشان دادند و با حسرت و دریغ از مرگ او یاد کردند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، سندی برگر، مسئول روابط عمومی او، در بیانیه‌ای گفت: «رابرت ردفورد در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خانه‌اش در ساندنس در کوه‌های یوتا، جایی که عاشقش بود و در کنار کسانی که دوستشان داشت، از دنیا رفت. فقدانش عمیقاً احساس خواهد شد. خانواده خواستار حفظ حریم خصوصی هستند.»

هالیوود به او ادای احترام کرد با محترمانه‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین واژه‌ها.

کیفر ساترلند

قلبم برای خانواده رابرت ردفورد می‌تپد. او یکی از مهربان‌ترین انسان‌هایی بود که تاکنون برایش کار کرده‌ام. نمونه کامل بهترین چیزی است که می‌توانیم ارائه دهیم.

استفن کینگ

رابرت ردفورد درگذشت. او بخشی از هالیوود نو و هیجان‌انگیز دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بود. باورش سخت است که ۸۹ سال داشت.

مارلی ماتلین

فیلم ما، «کودا»، به خاطر ساندنس به چشم آمد. و ساندنس به خاطر رابرت ردفورد اتفاق افتاد. نابغه‌ای از میان ما رفت. آرام بخواب رابرت.

ران هاوارد

استراحت کن در آرامش و ممنون رابرت ردفورد، چهره‌ای بسیار تأثیرگذار در فرهنگ به خاطر انتخاب‌های خلاقانه‌ات به‌عنوان بازیگر/تهیه‌کننده/کارگردان و همچنین برای راه‌اندازی جشنواره فیلم ساندنس که به جنبش فیلم مستقل آمریکا شتاب بخشید. تغییردهنده قواعد هنری.

مورگان فریمن

برخی آدم‌ها را می‌دانی که قرار است فوراً با آنها جور شوی. بعد از همکاری با رابرت ردفورد در فیلم «بروبیکر» در سال ۱۹۸۰، فوراً دوست شدیم. کار دوباره با او در فیلم «یک زندگی ناتمام» رویایی بود که به حقیقت پیوست. در آرامش بخواب، دوست من.

جیمی لی کرتیس

یک زندگی! خانواده • هنر • دگرگونی • کنشگری • آفرینش • میراث. ممنون رابرت ردفورد.

ریتا ویلسون

هنر تو در آزمون زمان ایستاده است. عشق تو به فیلمسازان و هنرمندان جوان به ما جشنواره فیلم ساندنس را داد. به ما اهمیت طبیعت را نشان دادی. به‌عنوان کارگردان، ما توانستیم هنر تو را از پشت دوربین ببینیم. همیشه به یاد خواهی ماند و دلتنگت خواهیم شد. یادت جاویدان باد.

مارک رافالو

وقتی شنیدم رابرت ردفورد بیمار است، نامه‌ای برای‌اش نوشتم. قبل از خبر امروز به دستش نرسید. این تصویری واقعی از یک قهرمان آمریکایی است: مردی که مردم را گرد هم می‌آورد، با همدلی زندگی می‌کرد، سازمان‌هایی مفید و خیرخواهانه ایجاد می‌کرد که زندگی مردم را بهتر می‌کردند. لطفاً خوب به یادش بیاورید.»

لئوناردو دی‌کاپریو

بازیگر، فعال، دوستدار پرشور محیط زیست و حامی هنر. تعهد بی‌وقفه‌اش برای حفاظت از سیاره ما و الهام‌بخشیدن به تغییر، هم‌سنگ استعداد عظیمش بود. اثر او برای نسل‌ها باقی خواهد ماند.

جولیان مور

او اولین ستاره سینمایی بود که من عاشقش شدم. رایم بسیار سخت بود که در حضورش عادی رفتار کنم. رابرت ردفورد روحت شاد. همه ما دلتنگت خواهیم شد.

جین فوندا

امروز صبح وقتی خبر رفتن باب را خواندم، خیلی سخت بود. نمی‌توانم جلوی گریه‌ام را بگیرم. او برایم بسیار مهم بود و انسانی زیبا در هر معنا. او نماینده آمریکایی بود که باید همچنان برایش بجنگیم… باب تفاوت واقعی ایجاد کرد، در همه جنبه‌های خوب. او مستقل‌سازی فیلم را متحول کرد و در بسیاری فیلم‌ها ما را شیفته کرد. امروز خیلی غمگینم. تمام صبح گریه کردم.

هیلاری کلینتون

همیشه رابرت ردفورد را تحسین می‌کردم، نه‌تنها برای حرفه افسانه‌ای‌اش به‌عنوان بازیگر و کارگردان، بلکه برای چیزی که بعدش آمد. او ارزش‌های پیشرو مانند حفاظت از محیط زیست و دسترسی به هنر را ترویج می‌کرد و فرصت‌هایی برای نسل‌های جدید فعالان و فیلمسازان فراهم ساخت. یک نماد واقعی آمریکایی.

دمی مور

دنیا یک بازیگر، کارگردان، شوهر، پدر و دوست خارق‌العاده را از دست داد. میراث رابرت در بسیاری جنبه‌ها برای همیشه زنده خواهد ماند و خاطرات مشترکمان را در قلبم نگه خواهم داشت. چه می‌دادم برای یک رقص دیگر.

ماریسا تومی

ساندنس کید، در حالی که برای آخرین بار دست تکان می‌دهد. بخشندگی ردفورد فقط در هنر نبود، بلکه در حضورش برای جهان بود. وقتی مجله Ms. تازه شروع به کار کرده بود، دفتر روابط عمومی‌اش در همان ساختمان بود. او برای جلد اکتبر ۷۵ داوطلب شد تا پشت زیبایش را به نمایش بگذارند، چون می‌دانست توجه جلب خواهد شد. همیشه وزنش را صرف چیزی بزرگ‌تر از خودش می‌کرد. یک افسانه به تمام معنا.

میشل فایفر

تا دیدار دوباره، دوست من.

ایتن هاک

رابرت ردفورد، قهرمان نهایی ما در فیلم مستقل، مدافع بی‌وقفه روایت اصیل و دوستدار پرشور محیط زیست. میراث رابرت در فرهنگ ما حک شده و با هنر، کنشگری و بنیان‌گذاری مؤسسه و جشنواره ساندنس، آن را متحول کرد.

آنتونیو باندراس

رابرت ردفورد ما را ترک کرد، نمادی از سینما در هر معنا. بازیگر، کارگردان، تهیه‌کننده و بنیان‌گذار جشنواره ساندنس. استعداد او برای همیشه ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، چه در قاب‌ها و چه در حافظه‌مان. آرام بخواب.