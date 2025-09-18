En
خواسته مردان و زنان از ChatGPT چیست؟

در حالی که در ماه‌های اولیه پس از عرضه، حدود ۸۰ درصد کاربران «ChatGPT» را مردان تشکیل می‌دادند، آمار تا جولای ۲۰۲۵ به طور کامل معکوس شده است.
خواسته مردان و زنان از ChatGPT چیست؟

با انتشار اولین گزارش جامع OpenAI که با همکاری دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) و اقتصاددانان دانشگاه هاروارد تهیه شده، برای نخستین بار پرده از این جعبه سیاه برداشته شد. این گزارش که از آن به عنوان «بزرگترین مطالعه تا به امروز» در مورد رفتار مصرف‌کنندگان هوش مصنوعی یاد می‌شود، بر اساس تحلیل ۱.۵ میلیون مکالمه با استفاده از یک فرآیند خودکار و حافظ حریم خصوصی، بدون آنکه هیچ انسانی پیام‌ها را بخواند، انجام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این گزارش، روایتی است از اینکه ۷۰۰ میلیون انسان در گفتگو با این هم‌صحبت دیجیتال، واقعاً به دنبال چه هستند و این آینه دیجیتال چه تصویری از خواسته‌ها، نیازها و ترس‌های انسان معاصر را بازتاب می‌دهد.

پایان سلطه مردانه: زنان در خط مقدم مکالمه


یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این گزارش، از بین رفتن کامل شکاف جنسیتی در میان کاربران است. در حالی که در ماه‌های اولیه پس از عرضه، حدود ۸۰ درصد کاربران را مردان تشکیل می‌دادند، آمار تا جولای ۲۰۲۵ به طور کامل معکوس شده است. اکنون، ۵۲ درصد از کاربرانی که نام آن‌ها قابل شناسایی جنسیتی بوده، دارای نام‌هایی هستند که به طور معمول زنانه تلقی می‌شوند. این تغییر چشمگیر نشان می‌دهد که ChatGPT توانسته است فراتر از جامعه اولیه علاقه‌مندان به فناوری نفوذ کرده و به ابزاری برای عموم مردم تبدیل شود.

مردان و زنان از ChatGPT چه می‌پرسند؟


اما این آمار تنها بخشی از داستان است. تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که الگوهای استفاده نیز بین دو جنس متفاوت است. زنان بیشتر برای «نوشتن» (مانند تهیه پیش‌نویس ایمیل یا پیام‌های شخصی) و «راهنمایی عملی» (مانند دریافت مشاوره برای مسائل روزمره) از این ابزار استفاده می‌کنند، در حالی که مردان بیشتر به سراغ «کمک فنی» (مانند کدنویسی) و «جستجوی اطلاعات» می‌روند. این تفاوت در الگوهای استفاده، می‌تواند کلید درک دلیل جذابیت بالای این فناوری برای زنان باشد.

۴۶ درصد کاربران ChatGPT نسل Z هستند


گزارش OpenAI تأیید می‌کند که جوانان، نیروی محرکه اصلی در پذیرش و شکل‌دهی به فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی هستند. یافته کلیدی این است که تقریباً نیمی از کل پیام‌های تحلیل‌شده (۴۶ درصد) توسط کاربران ۱۸ تا ۲۵ ساله ارسال شده است. این نسل، که می‌توان آن‌ها را اولین «بومیان هوش مصنوعی» (AI Natives) نامید، با این فناوری بزرگ می‌شوند و آن را نه به عنوان یک ابزار جدید و خارجی، بلکه به عنوان بخشی ذاتی و جدایی‌ناپذیر از جهان دیجیتال خود تجربه می‌کنند.

این تسلط نسلی، به ویژه در حوزه آموزش مشهود است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان به طور گسترده‌ای از این ابزار به عنوان یک «شریک تحصیلی» (study partner) استفاده می‌کنند؛ از خلاصه‌سازی مقالات پیچیده و تولید فلش‌کارت گرفته تا تمرین برای امتحانات و دریافت بازخورد در مورد نوشته‌هایشان. این نسل در حال بازتعریف فرآیندهای یادگیری و تحقیق است و ChatGPT را به ابزاری استاندارد در کنار دفتر و ماشین‌حساب تبدیل کرده است. این واقعیت که معماران اصلی تعامل با این فناوری جدید، جوانان هستند، پیامدهای عمیقی برای آینده کار، آموزش و ارتباطات خواهد داشت.

 

سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
