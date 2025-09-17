En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار دریایی سطح نارنجی در مازندران

هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی نسبت به وزش باد شدید و مواج شدن دریا اخطار داد و فعالیت‌های دریایی را در این مدت ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۹۱
| |
3 بازدید
هشدار دریایی سطح نارنجی در مازندران

به گزارش تابناک، هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی اعلام کرد که از عصر جمعه ۲۸ شهریور تا ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور، این استان شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهد بود. این وضعیت جوی به دلیل عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان‌های جوی پیش‌بینی شده است.

براساس اعلام هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۱۴ متر بر ثانیه) و در مناطق دور از ساحل تا ۵۸ کیلومتر بر ساعت (۱۶ متر بر ثانیه) خواهد بود. همچنین، ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۸ متر و در نواحی دورتر تا ۲.۲ متر برآورد می‌شود که در شرایط خاص به ۲.۹ متر و ۳.۵ متر نیز خواهد رسید.

این وضعیت جوی می‌تواند پیامدهایی مانند غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری، خسارت به شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به بنادر و حتی آسیب به سازه‌های دریایی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، فعالیت‌های شنا، گردشگری، صیادی، حمل و نقل و دریانوردی در این مدت ممنوع اعلام شده است.

همچنین، توصیه شده است که سازه‌های دریایی مقاوم‌سازی شوند و در عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر مراقبت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران هواشناسی هشدار دریای خزر دریای مواج وزش باد شدید
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار هواشناسی: رگبار و رعد و برق در راه است
شدت خنکی هوا در بامداد فردا + نقشه دمایی
خزر جان جوان ۱۳ ساله شیرازی را گرفت
آغاز موج جدید بارش‌ها از جمعه
حضور کمرنگ شهرهای ایران در جمع گرمترین نقاط جهان
مردم این استان بخاری‌‌ روشن کردند!
بارش ۹۴ میلی‌متری باران در بندر انزلی + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zkx
tabnak.ir/005Zkx