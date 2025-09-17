En
گفت‌وگوی اروپایی‌ها با عراقچی درباره مسائل هسته‌ای

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه تروئیکای اروپایی در گفت‌وگویی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران بدون اشاره به همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازرسی از سایت‌های حساس ایران شدند.
گفت‌وگوی اروپایی‌ها با عراقچی درباره مسائل هسته‌ای

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه آلمان امروز (چهارشنبه) با انتشار اطلاعیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «سید عباس عراقچی» وزیران امور خارجه ایران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: امروز، وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا، تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برقرار کردند.

بنابر اعلام وزارت امور خارجه آلمان، آنها در اظهارات خود ادعا کردند که ایران هنوز اقدامات منطقی و دقیقی را که برای دستیابی به تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم است، انجام نداده است.

آنها همچنین تاکید کردند که ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایت‌های حساس را بدهد و به ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا رسیدگی کند.

علاوه‌براین، سه کشور اروپایی در ادامه رویکرد خصمانه خود درقبال ایران بر فوریت و عزم خود برای پیشبرد اعمال مجدد تحریم‌ها بدون اقدامات مشخص در روز‌های آینده تأکید کردند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه، با ادعای اینکه «توپ در زمین ایران است»، گفته پیشنهاد برای تمدید موقت اسنپ‌بک در صورت «انجام تعهدات مشخص از سوی ایران» روی میز است.

او همچنین مدعی شده است: در حال حاضر، گام‌های برداشته‌شده توسط ایران کافی نبود است.

برچسب ها
عباس عراقچی اتحادیه اروپا مسائل هسته ای تروئیکای اروپا آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته‌ای ایران
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
